У тому, щоб "зрозуміти" лижі, немає особливих секретів. Однак вам знадобиться сила волі, трішки сміливості й величезне бажання вчитися.
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Оберіть хороший одяг
Перше враження від катання може бути зіпсоване, якщо вам буде холодно або ви змокнете.
Саме тому вам потрібні:
- лижний костюм з водонепроникної тканини,
- термобілизна: кофта й штани,
- флісова кофта,
- додаткове утеплення – тонка пухова куртка (її можна заховати в рюкзак).
Без усіх цих елементів одягу кататися буде не надто приємно.
Зверніться до інструктора
Чимало людей пробують вчитися самі, і їх перші враження про лижі сильно зіпсовані негативним досвідом. З хорошим інструктором ви дізнаєтеся ази поведінки на схилі. Також він вбереже вас від падіння та травм.
Перші спуски, зроблені під наглядом інструктора, принесуть вам справді приємні емоції.
Важливо навчатися з кваліфікованим інструктором / Фото Unsplash
Забудьте про палиці
Новачки часто хочуть взяти для навчання лижні палиці, думаючи, що з ними безпечніше кататися. Але це не так. Зазвичай на етапі навчання палиці не потрібні – вони будуть тільки заважати.
Не забувайте згинати ноги в колінах
Часто новачки нервуються та стоять на прямих ногах. Згинайте коліна – це допоможе швидше опанувати "лижну" науку.
Навчіться гальмувати і задом, і передом
Часто новачки падають, бо навчилися гальмувати у напрямку вперед, а назад ще ні. Принцип гальмування задом і передом лиж однаковий – тому спробуйте опанувати його одразу.
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Не дивіться на ноги
Універсальна порада, яку дасть будь-який інструктор – дивитися вперед, а не донизу. Свої ноги вам потрібно відчувати, а не бачити.
До того ж коли ваш погляд спрямований вперед, ви тримаєте спину прямо. Це допомагає гальмувати й взагалі краще вправлятися з лижами.
Потрібно дивитися вперед, а не на ноги / Фото Unsplash
Не бійтеся падати
Ніхто не навчився кататися на лижах без падінь. Тому це потрібно прийняти й змиритися. А ще краще – навчитися падати правильно.
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