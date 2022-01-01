У тому, щоб "зрозуміти" лижі, немає особливих секретів. Однак вам знадобиться сила волі, трішки сміливості й величезне бажання вчитися.

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Оберіть хороший одяг

Перше враження від катання може бути зіпсоване, якщо вам буде холодно або ви змокнете.

Саме тому вам потрібні:

  • лижний костюм з водонепроникної тканини,
  • термобілизна: кофта й штани,
  • флісова кофта,
  • додаткове утеплення – тонка пухова куртка (її можна заховати в рюкзак).

Без усіх цих елементів одягу кататися буде не надто приємно.

Зверніться до інструктора

Чимало людей пробують вчитися самі, і їх перші враження про лижі сильно зіпсовані негативним досвідом. З хорошим інструктором ви дізнаєтеся ази поведінки на схилі. Також він вбереже вас від падіння та травм.

Перші спуски, зроблені під наглядом інструктора, принесуть вам справді приємні емоції.

Поради тим, хто мріє кататися на лижах
Важливо навчатися з кваліфікованим інструктором / Фото Unsplash

Забудьте про палиці

Новачки часто хочуть взяти для навчання лижні палиці, думаючи, що з ними безпечніше кататися. Але це не так. Зазвичай на етапі навчання палиці не потрібні – вони будуть тільки заважати.

Не забувайте згинати ноги в колінах

Часто новачки нервуються та стоять на прямих ногах. Згинайте коліна – це допоможе швидше опанувати "лижну" науку.

Навчіться гальмувати і задом, і передом

Часто новачки падають, бо навчилися гальмувати у напрямку вперед, а назад ще ні. Принцип гальмування задом і передом лиж однаковий – тому спробуйте опанувати його одразу.

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Не дивіться на ноги

Універсальна порада, яку дасть будь-який інструктор – дивитися вперед, а не донизу. Свої ноги вам потрібно відчувати, а не бачити.

До того ж коли ваш погляд спрямований вперед, ви тримаєте спину прямо. Це допомагає гальмувати й взагалі краще вправлятися з лижами.

Поради тим, хто мріє кататися на лижах
Потрібно дивитися вперед, а не на ноги / Фото Unsplash

Не бійтеся падати

Ніхто не навчився кататися на лижах без падінь. Тому це потрібно прийняти й змиритися. А ще краще – навчитися падати правильно.

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