Лайфхаки для жизни в отеле

Опытная путешественница и пользовательница тиктока по имени Каролина рассказала, как выспаться в гостинице так, чтобы свет с улицы не мешал отдыху. Этот лайфхак поможет, если вы решили подольше поспать утром, или вздремнуть посреди дня, а шторы в номере не закрываются до конца.

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Вам понадобится вешалка для одежды с зажимами . Их можно использовать в качестве прищепок и соединить ими шторы. Так свет не будет проникать в комнату, и вы сможете вдоволь поспать.

Каролина дала еще несколько советов для жизни в отеле. Первый из них касается подзарядки гаджетов. Если в номере недостаточно розеток или вы забыли дома блок с USB-входом, поищите нужный разъем на задней панели телевизора . Большинство современных устройств оборудованы ими и могут заряжать телефоны, умные часы или беспроводные наушники.

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Напоследок, если вам понадобилось поработать за ноутбуком, но вы не хотите или не любите делать это сидя, в стоящий стол можно превратить обычную гладильную доску .

Видео Каролины стало вирусным и собрало более 173 тысяч просмотров. Пользователи сети были поражены тем, как быстро и легко можно было решить проблемы, которые часто возникали у них в отелях.