Досвідчена мандрівниця та користувачка тіктоку на ім'я Кароліна розповіла, як виспатися у готелі так, щоб світло з вулиці не заважало відпочинку. Цей лайфхак допоможе, якщо ви вирішили довше поспати вранці, або подрімати посеред дня, а вікна у номері не зашторюються до кінця.

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Вам знадобиться вішак для одягу з зажимами. Їх можна використати як прищіпки і з'єднати ними штори. Так світло не проникатиме до кімнати, і ви зможете вдосталь поспати.

Кароліна дала ще кілька порад щодо життя в готелі. Перша з них стосується заряджання гаджетів. Якщо у номері недостатньо розеток або ж ви забули вдома блок з USB-входом, пошукайте потрібний роз'єм на задній панелі телевізора. Більшість сучасних пристроїв обладнані ними і можуть заряджати телефони, розумні годинники чи безпровідні навушники.

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Наостанок, якщо вам знадобилося попрацювати за ноутбуком, але ви не хочете чи не любите робити це сидячи, у стоячий стіл можна перетворити звичайну прасувальну дошку.

Відео Кароліни стало вірусним і зібрало понад 173 тисячі переглядів. Користувачі мережі були вражені тим, як швидко і легко можна було розв'язати проблеми, які часто виникали в них у готелях.

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