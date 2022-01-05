Еда на борту часто выглядит не слишком привлекательно. Но пассажиры закрывают на это глаза, если она вкусная. Но бывают блюда, которые издеваются не только над глазами, но еще и над вкусовыми рецепторами путешественников.

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  1. Этот пассажир заказал вегетарианское меню. Ему дали сэндвич с мясом и гнилое яблоко.

Худшая еда на борту самолета
Фото jbotapes

  1. Девушка говорит, что эта непонятная масса немного похожа на итальянский флаг.

Худшая еда на борту самолета
Фото lenanorthbooks

3. Не самый плохой вариант, но не слишком аппетитно.

Худшая еда на борту самолета
Фото myfoodieguy

4. Этот сэндвич был почти несъедобным.

Худшая еда на борту самолета
Фото airlinemeals.net

  1. Все смешалось в единственной миске.

Худшая еда на борту самолета
Фото airlinemeals.net

6. "Хлебная колбаса с завитком желейного жира".

Худшая еда на борту самолета
Фото airlinemeals.net

7. "Эта еда выглядит лучше, когда крышка закрыта".

Худшая еда на борту самолета
Фото airlinemeals.net

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  1. Булочка была химической, а фрукты – несвежими.

Худшая еда на борту самолета
Фото airlinemeals.net

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