Еда на борту часто выглядит не слишком привлекательно. Но пассажиры закрывают на это глаза, если она вкусная. Но бывают блюда, которые издеваются не только над глазами, но еще и над вкусовыми рецепторами путешественников.

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Этот пассажир заказал вегетарианское меню. Ему дали сэндвич с мясом и гнилое яблоко.



Фото jbotapes

Девушка говорит, что эта непонятная масса немного похожа на итальянский флаг.



Фото lenanorthbooks

3. Не самый плохой вариант, но не слишком аппетитно.



Фото myfoodieguy

4. Этот сэндвич был почти несъедобным.



Фото airlinemeals.net

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Все смешалось в единственной миске.



Фото airlinemeals.net

6. "Хлебная колбаса с завитком желейного жира".



Фото airlinemeals.net

7. "Эта еда выглядит лучше, когда крышка закрыта".



Фото airlinemeals.net

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Булочка была химической, а фрукты – несвежими.



Фото airlinemeals.net