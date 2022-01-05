Їжа на борту часто має не надто привабливий вигляд. Але пасажири закривають на це очі, якщо вона смачна. Але бувають страви, які знущаються не тільки над очима, а ще й над смаковими рецепторами мандрівників.
Вам сподобається Новорічні знижки на тури до найпопулярніших країн: заощаджуємо з Coral Travel
-
Цей пасажир замовив вегетаріанське меню. Йому дали сендвіч з м'ясом і гниле яблуко.
Фото jbotapes
-
Дівчина каже, що ця незрозуміла маса трішки схожа на італійський прапор.
Фото lenanorthbooks
3. Не найгірший варіант, але не надто апетитно.
Фото myfoodieguy
4. Цей сендвіч був майже неїстівним.
Фото airlinemeals.net
-
Усе змішалося в єдиній мисці.
Фото airlinemeals.net
6. "Хлібна ковбаса з завитком желейного жиру".
Фото airlinemeals.net
7. "Ця їжа виглядає краще, коли кришка закрита".
Фото airlinemeals.net
Цікаво Популярні туристичні принади, що не варті такого ажіотажу: 5 фото з поясненнями
-
Булочка була хімічною, а фрукти – несвіжими.
Фото airlinemeals.net
Дізнайтеся про компанію Ryanair: дивіться відео