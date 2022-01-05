Їжа на борту часто має не надто привабливий вигляд. Але пасажири закривають на це очі, якщо вона смачна. Але бувають страви, які знущаються не тільки над очима, а ще й над смаковими рецепторами мандрівників.

Вам сподобається Новорічні знижки на тури до найпопулярніших країн: заощаджуємо з Coral Travel

  1. Цей пасажир замовив вегетаріанське меню. Йому дали сендвіч з м'ясом і гниле яблуко.

Найгірша їжа на борту літака
Фото jbotapes

  1. Дівчина каже, що ця незрозуміла маса трішки схожа на італійський прапор.

Найгірша їжа на борту літака
Фото lenanorthbooks

3. Не найгірший варіант, але не надто апетитно.

Найгірша їжа на борту літака
Фото myfoodieguy

4. Цей сендвіч був майже неїстівним.

Найгірша їжа на борту літака
Фото airlinemeals.net

  1. Усе змішалося в єдиній мисці.

Найгірша їжа на борту літака
Фото airlinemeals.net

6. "Хлібна ковбаса з завитком желейного жиру".

Найгірша їжа на борту літака
Фото airlinemeals.net

7. "Ця їжа виглядає краще, коли кришка закрита".

Найгірша їжа на борту літака
Фото airlinemeals.net

Цікаво Популярні туристичні принади, що не варті такого ажіотажу: 5 фото з поясненнями

  1. Булочка була хімічною, а фрукти – несвіжими.

Найгірша їжа на борту літака
Фото airlinemeals.net

Дізнайтеся про компанію Ryanair: дивіться відео