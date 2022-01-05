Худшая еда на борту самолета: туристы поделились собственными фото
Источник:The Sun
Все путешественники с нетерпением ждут момента, когда сядут в самолет и получат обед. Однако иногда еда на борту может изрядно разочаровать. Особенно "несладко" может прийтись вегетарианцам и тем, кто заказал особое меню.
Еда на борту часто выглядит не слишком привлекательно. Но пассажиры закрывают на это глаза, если она вкусная. Но бывают блюда, которые издеваются не только над глазами, но еще и над вкусовыми рецепторами путешественников.
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Этот пассажир заказал вегетарианское меню. Ему дали сэндвич с мясом и гнилое яблоко.
Фото jbotapes
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Девушка говорит, что эта непонятная масса немного похожа на итальянский флаг.
Фото lenanorthbooks
3. Не самый плохой вариант, но не слишком аппетитно.
Фото myfoodieguy
4. Этот сэндвич был почти несъедобным.
Фото airlinemeals.net
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Все смешалось в единственной миске.
Фото airlinemeals.net
6. "Хлебная колбаса с завитком желейного жира".
Фото airlinemeals.net
7. "Эта еда выглядит лучше, когда крышка закрыта".
Фото airlinemeals.net
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Булочка была химической, а фрукты – несвежими.
Фото airlinemeals.net
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