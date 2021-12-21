Эксперты предупреждают, что большинство пассажиров совершают одну и ту же ошибку, когда пытаются поспать в самолете. Делать это нельзя ни в коем случае, особенно на фоне эпидемиологической ситуации в мире.

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Не опираться

Некоторые люди специально бронируют себе крайние места у окна, чтобы не вставать, пропуская соседей, и вздремнуть, опершись на стенку самолета или иллюминатор . Но, по словам стюардессы с 24-летним опытом Линды Фергюсон, делать так очень опасно.

Дело в том, что окна и корпус самолета довольно редко моют и вытирают, поэтому эти поверхности особенно грязные. Пассажиры часто дышат и даже чихают и кашляют туда.

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Однако не окнами единственными. Некоторые путешественники любят спать, расположив голову на столике-подносе . Этого также не стоит делать по тем же причинам.

Эти столики используют для самых разных вещей. Во время полетов я видела, как родители меняли на них подгузники, а другие люди ставили туда ноги,

– сказала Линда Фергюсон.

Именно эти полочки считают самым грязным местом в самолете . Исследование, проведенное по заказу компании Travelmath , показало, что в среднем на поверхности столика находятся 2155 КОЕ (колониеобразующих единиц) на 2,5 квадратного сантиметра. Это в 8 раз больше, чем на кнопке слива унитаза.

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Как выспаться в самолете – лайфхак от путешественницы

Тикток-блогер и опытная путешественница советует использовать шейный бандаж вместо неудобных подушек. Он поддерживает шею со всех сторон, так что голова не будет падать во время сна. А если вы беспокоитесь о внешнем виде, бандаж легко можно спрятать под свитером с высокой горловиной или шарфом.