Експерти попереджають, що більшість пасажирів роблять одну й ту саму помилку, коли намагаються поспати у літаку. Робити цього не можна у жодному випадку, особливо на тлі епідеміологічної ситуації у світі.

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Не спиратися

Деякі люди спеціально бронюють собі крайні місця біля вікна, аби не вставати, пропускаючи сусідів, та подрімати, спершись на стінку літака чи ілюмінатор. Але за словами стюардеси з 24-річним досвідом Лінди Фергюсон, робити так дуже небезпечно.

Річ у тім, що вікна та корпус літака досить рідко миють та витирають, тож ці поверхні є особливо брудними. Пасажири часто дихають і навіть чхають та кашляють туди.

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Проте не вікнами єдиними. Деякі мандрівники полюбляють спати, розташувавши голову на столику-підносі. Цього також не варто робити з тих самих причин.

Ці столики використовують для найрізноманітніших речей. Під час польотів я бачила, як батьки міняли на них підгузки, а інші люди ставили туди ноги,

– сказала Лінда Фергюсон.

Саме ці полички вважають найбруднішим місцем у літаку. Дослідження, проведене на замовлення компанії Travelmath, показало, що в середньому на поверхні столика перебувають 2155 КОУ (колонієутворюючих одиниць) на 2,5 квадратного сантиметра. Це у 8 разів більше, ніж на кнопці зливу унітаза.

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Як виспатися у літаку – лайфхак від мандрівниці

Тікток-блогерка та досвічена мандрівниця радить використовувати шийний бандаж замість незручних подушок. Він підтримує шию з усіх боків, тож голова не падатиме під час сну. А якщо ви турбуєтеся про зовнішній вигляд, бандаж легко можна заховати під светром з високою горловиною чи шарфом.

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