Идеи для влюбленных: назвали самые романтичные города и достопримечательности мира

9 февраля 2022 , 15:18
Читати новину українською

Источник:

WeThrift

Приближается День Валентина, и многие пары планируют отмечать его в путешествии. Если и у вас есть такое желание, но вы не знаете, куда отправиться, на помощь придет рейтинг самых романтичных городов мира.

Его составили представители онлайн-сервиса WeThrift. Они провели масштабное исследование, проанализировав самые популярные у путешественников города мира по разным параметрам, в том числе по количеству событий для пар и романтических мест – ресторанов, гостиниц, SPA-центров, парков, достопримечательностей и так далее. 

Это интересно Экзотическая Шри-Ланка: преимущества и лучшие предложения для отдыха

В процессе исследования каждый город мог набрать 80 баллов. Согласно оценкам и составили рейтинг городов и мест, которые точно понравятся влюбленным парам и станут отличным выбором для романтического путешествия. 

Самые романтические города мира

Это может удивить, но первую строчку рейтинга заняла британская столица Лондон с оценкой 76,5. Именно здесь больше всего романтических ресторанов (1909) и проводится огромное количество мероприятий для пар. 

Лондон – самый романтичный город мира / Фото Pexels

На втором месте более очевидный выбор – Париж, который называют "городом любви". Он минимально уступил Лондону и набрал 76,3 балла в рейтинге. Именно этот город предлагает больше всего в мире романтических отелей (551) и SPA-салонов (952). Кроме того, Париж вдвое обогнал Лондон по количеству достопримечательностей, понравившихся парам, – 2358 объектов против 1156. 

Париж для влюбленных / Фото Unsplash

Тройку самых романтичных городов замыкает испанская Барселона с общим баллом 66,1. Этот город все равно хорошо показал себя во всех категориях, так что влюбленные пары точно найдут чем заняться здесь в День святого Валентина и не только. 

Барселона – отличный выбор для пар / Фото Unsplash

Если вы давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь .

Полный рейтинг самых романтичных городов мира выглядит так:

  • Лондон, Великобритания – 76,5
  • Париж, Франция – 76,3
  • Барселона, Испания – 66,1 
  • Токио, Япония – 65,7
  • Нью-Йорк, США – 65,3 
  • Рим, Италия – 65,1
  • Стамбул, Турция – 63,5 
  • Москва, Россия – 60
  • Дубай, ОАЭ – 56,2
  • Сингапур – 55,5
  • Мадрид, Испания – 53,7
  • Прага, Чехия – 52,9
  • Бангкок, Таиланд – 52,9
  • Пхукет, Таиланд – 50,8
  • Лос-Анджелес, США – 50,6

Смотрите также Вперед к морю: лучшие направления для пляжного отдыха в 2022 году

Самые романтичные достопримечательности мира

В WeThrift определили не только города, наиболее подходящие для путешествий влюбленных, но и самые романтические туристические достопримечательности. Для этого определили процент хороших и отличных отзывов на Tripadvisor, в котором упоминалось слово "романтика" и количество меток "подходит для пар". 

Каналы Венеции – лучший выбор для свидания / Фото Unsplash

Вот какие туристические объекты попали в рейтинг:

  1. Каналы Венеции, Италия
  2. Старый город Дубровника, Хорватия
  3. Ниагарский водопад, США, Канада
  4. Парк Золотые ворота, Сан-Франциско, США
  5. Старый город Таллинна, Эстония
  6. Центральный парк Нью-Йорка, США 
  7. Сиднейская опера, Австралия 
  8. Водохранилище Мид, Невада, США
  9. Пик Виктория, Гонконг, Китай
  10. Чимсачей, Гонконг, Китай

Интересная история об Эйфелевой башне: смотрите видео

 

Автор: Софія Гусєва