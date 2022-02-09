Идеи для влюбленных: назвали самые романтичные города и достопримечательности мира
Источник:WeThrift
Приближается День Валентина, и многие пары планируют отмечать его в путешествии. Если и у вас есть такое желание, но вы не знаете, куда отправиться, на помощь придет рейтинг самых романтичных городов мира.
Его составили представители онлайн-сервиса WeThrift. Они провели масштабное исследование, проанализировав самые популярные у путешественников города мира по разным параметрам, в том числе по количеству событий для пар и романтических мест – ресторанов, гостиниц, SPA-центров, парков, достопримечательностей и так далее.
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В процессе исследования каждый город мог набрать 80 баллов. Согласно оценкам и составили рейтинг городов и мест, которые точно понравятся влюбленным парам и станут отличным выбором для романтического путешествия.
Самые романтические города мира
Это может удивить, но первую строчку рейтинга заняла британская столица Лондон с оценкой 76,5. Именно здесь больше всего романтических ресторанов (1909) и проводится огромное количество мероприятий для пар.
Лондон – самый романтичный город мира / Фото Pexels
На втором месте более очевидный выбор – Париж, который называют "городом любви". Он минимально уступил Лондону и набрал 76,3 балла в рейтинге. Именно этот город предлагает больше всего в мире романтических отелей (551) и SPA-салонов (952). Кроме того, Париж вдвое обогнал Лондон по количеству достопримечательностей, понравившихся парам, – 2358 объектов против 1156.
Париж для влюбленных / Фото Unsplash
Тройку самых романтичных городов замыкает испанская Барселона с общим баллом 66,1. Этот город все равно хорошо показал себя во всех категориях, так что влюбленные пары точно найдут чем заняться здесь в День святого Валентина и не только.
Барселона – отличный выбор для пар / Фото UnsplashЕсли вы давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь .
Полный рейтинг самых романтичных городов мира выглядит так:
- Лондон, Великобритания – 76,5
- Париж, Франция – 76,3
- Барселона, Испания – 66,1
- Токио, Япония – 65,7
- Нью-Йорк, США – 65,3
- Рим, Италия – 65,1
- Стамбул, Турция – 63,5
- Москва, Россия – 60
- Дубай, ОАЭ – 56,2
- Сингапур – 55,5
- Мадрид, Испания – 53,7
- Прага, Чехия – 52,9
- Бангкок, Таиланд – 52,9
- Пхукет, Таиланд – 50,8
- Лос-Анджелес, США – 50,6
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Самые романтичные достопримечательности мира
В WeThrift определили не только города, наиболее подходящие для путешествий влюбленных, но и самые романтические туристические достопримечательности. Для этого определили процент хороших и отличных отзывов на Tripadvisor, в котором упоминалось слово "романтика" и количество меток "подходит для пар".
Каналы Венеции – лучший выбор для свидания / Фото Unsplash
Вот какие туристические объекты попали в рейтинг:
- Каналы Венеции, Италия
- Старый город Дубровника, Хорватия
- Ниагарский водопад, США, Канада
- Парк Золотые ворота, Сан-Франциско, США
- Старый город Таллинна, Эстония
- Центральный парк Нью-Йорка, США
- Сиднейская опера, Австралия
- Водохранилище Мид, Невада, США
- Пик Виктория, Гонконг, Китай
- Чимсачей, Гонконг, Китай
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