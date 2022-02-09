Идеи для влюбленных: назвали самые романтичные города и достопримечательности мира

Приближается День Валентина, и многие пары планируют отмечать его в путешествии. Если и у вас есть такое желание, но вы не знаете, куда отправиться, на помощь придет рейтинг самых романтичных городов мира.

Его составили представители онлайн-сервиса WeThrift. Они провели масштабное исследование, проанализировав самые популярные у путешественников города мира по разным параметрам, в том числе по количеству событий для пар и романтических мест – ресторанов, гостиниц, SPA-центров, парков, достопримечательностей и так далее.

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В процессе исследования каждый город мог набрать 80 баллов. Согласно оценкам и составили рейтинг городов и мест, которые точно понравятся влюбленным парам и станут отличным выбором для романтического путешествия.

Самые романтические города мира

Это может удивить, но первую строчку рейтинга заняла британская столица Лондон с оценкой 76,5. Именно здесь больше всего романтических ресторанов (1909) и проводится огромное количество мероприятий для пар.

Лондон – самый романтичный город мира / Фото Pexels

На втором месте более очевидный выбор – Париж, который называют "городом любви". Он минимально уступил Лондону и набрал 76,3 балла в рейтинге. Именно этот город предлагает больше всего в мире романтических отелей (551) и SPA-салонов (952). Кроме того, Париж вдвое обогнал Лондон по количеству достопримечательностей, понравившихся парам, – 2358 объектов против 1156.

Париж для влюбленных / Фото Unsplash

Тройку самых романтичных городов замыкает испанская Барселона с общим баллом 66,1. Этот город все равно хорошо показал себя во всех категориях, так что влюбленные пары точно найдут чем заняться здесь в День святого Валентина и не только.

Барселона – отличный выбор для пар / Фото Unsplash

Если вы давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь

Полный рейтинг самых романтичных городов мира выглядит так:

Лондон, Великобритания – 76,5

Париж, Франция – 76,3

Барселона, Испания – 66,1

Токио, Япония – 65,7

Нью-Йорк, США – 65,3

Рим, Италия – 65,1

Стамбул, Турция – 63,5

Москва, Россия – 60

Дубай, ОАЭ – 56,2

Сингапур – 55,5

Мадрид, Испания – 53,7

Прага, Чехия – 52,9

Бангкок, Таиланд – 52,9

Пхукет, Таиланд – 50,8

Лос-Анджелес, США – 50,6

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Самые романтичные достопримечательности мира

В WeThrift определили не только города, наиболее подходящие для путешествий влюбленных, но и самые романтические туристические достопримечательности. Для этого определили процент хороших и отличных отзывов на Tripadvisor, в котором упоминалось слово "романтика" и количество меток "подходит для пар".

Каналы Венеции – лучший выбор для свидания / Фото Unsplash

Вот какие туристические объекты попали в рейтинг:

Каналы Венеции, Италия Старый город Дубровника, Хорватия Ниагарский водопад, США, Канада Парк Золотые ворота, Сан-Франциско, США Старый город Таллинна, Эстония Центральный парк Нью-Йорка, США Сиднейская опера, Австралия Водохранилище Мид, Невада, США Пик Виктория, Гонконг, Китай Чимсачей, Гонконг, Китай

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