Все это делает Австрию настоящим раем для горнолыжника. Как отдохнуть здесь с любым уровнем дохода – читайте дальше.

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Горнолыжный отдых в Австрии / Фото Coral Travel

Спуски "для всех". На австрийских курортах подходящая трасса найдется для лыжника любого уровня подготовки. Опытные спортсмены открывают для себя экстремальные трассы, а новички могут попробовать свои умения на пологих спусках.

Ухоженность. Со снежным покровом на здешних курортах никогда не возникает проблем . Но если на трассе образовалась неровность, ее моментально устранят снежные пушки.

Развлечения на любой вкус. В перерывах между катанием можно заняться шоппингом, исследованием архитектуры и местных достопримечательностей, а также сыграть в активные игры или принять участие в соревнованиях.

Как отдохнуть в Австрии зимой / Фото Coral Travel

Главные курорты

Главные горнолыжные курорты Австрии расположены в трех провинциях – Зальцбурге, Тироле и Каринтии.

Зальцбург – это курорты с суперсовременным оборудованием и лучшими лыжными трассами. Горнолыжный сезон здесь длится с начала декабря до начала апреля, а на леднике Китцштайнхорн можно кататься круглый год. Бесспорная изюминка Зальцбурга – город Цель ам Зее на берегу живописного озера. На его территории работают более 60 подъемников и действуют лыжные школы.

Австрия – рай для лыжников / Фото Coral Travel

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Тироль часто называют "сердцем Альп", ведь он славится великолепными горами и долинами. Основные центры зимнего отдыха здесь – Ишгль, Серфаус, Зельден, Зеефельд, Майрхофен, Китцбюэль.



Каринтия находится на самом юге Австрии. Главные локации – Бад Кляйнкирхайм, Боденталь, Несфельд-Хермагор.

Зимние каникулы в Австрии / Фото Coral Travel

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Обратите внимание! Стоимость указана за проживание одного человека в двухместном номере. В стоимость тура включены: перелет, проживание, питание, страховка. Цены и условия актуальны на момент написания статьи.

Лучшие предложения зимнего отдыха в Австрии / Фото Coral Travel