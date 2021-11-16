Усе це робить Австрію справжнім раєм для гірськолижника. Як відпочити тут із будь-яким рівнем доходу – читайте далі.

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Гірськолижні курорти Австрії

Гірськолижний відпочинок в Австрії / Фото Coral Travel

Спуски "для всіх". На австрійських курортах відповідна траса знайдеться для лижника будь-якого рівня підготовки. Досвідчені спортсмени відкривають для себе екстремальні траси, а початківці можуть випробувати свої вміння на пологих спусках.

Доглянутість. Зі сніжним покровом на місцевих курортах ніколи не виникає проблем. Але якщо на трасі утворилась нерівність, її моментально усунуть снігові гармати.

Розваги на будь-який смак. У перервах між катанням тут можна зайнятись шопінгом, дослідженням архітектури та місцевих пам’яток, а також зіграти в активні ігри чи взяти участь у змаганнях.

Гірськолижні курорти АвстріїЯк відпочити в Австрії взимку / Фото Coral Travel

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Головні курорти

Головні гірськолижні курорти Австрії розташовані у трьох провінціях – Зальцбурзі, Тиролі та Каринтії.

Зальцбург – це курорти з суперсучасним обладнанням та найкращими лижними трасами. Гірськолижний сезон тут триває з початку грудня до початку квітня, а на льодовику Кітцштайнхорн можна кататися цілий рік. Безперечна родзинка Зальцбурга – містечко Цель ам Зее на березі мальовничого озера. На його території працюють більше ніж 60 витягів та діють лижні школи.

Гірськолижні курорти Австрії

Австрія – рай для лижників / Фото Coral Travel

Тироль часто називають "серцем Альп", адже він славиться чудовими горами і долинами. Основні центри зимового відпочинку тут – Ішгль, Серфаус, Зельден, Зеєфельд, Майрхофен, Кітцбюель.

Каринтія розташована на самому півдні Австрії. Головні локації – Бад Кляйнкірхайм, Боденталь, Несфельд-Хермагор.

Гірськолижні курорти Австрії

Зимові канікули в Австрії / Фото Coral Travel

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Гірськолижні курорти Австрії

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