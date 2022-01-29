Делят на 4 вида

Чаще всего мусор делят на 4 категории: то, что можно сжечь, то, что нельзя сжигать, крупногабаритный и перерабатываемый. В зависимости от категории, мусор необходимо оставлять в нужном баке.

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За тем, чтобы весь мусор был правильно отсортирован, следят работники мусоровоза. Автомобиль приезжает к дому в определенное время, и жители выносят мусор в прозрачных пакетах. Поэтому достаточно просто узнать, если кто отсортировал отходы неправильно.

За старую технику придется платить

Обычно люди, которым нужно выбросить диван, шкаф или другие крупные предметы, звонят в компанию, собирающую мусор, и оставляют заявку. Им сообщают, когда за мебелью приедет мусоровоз.



Разные виды мусора вывозят в разные дни / Фото Matcha

От бытовой техники таким образом избавится не удастся. Ее нужно сдавать в магазин, где приобрели, и оплатить утилизацию. Однако есть более простой выход – оплатить в магазине утилизацию товара и получить специальную наклейку. Ее можно наклеить на старую технику и вынести в мусорные контейнеры – тогда мусоровоз заберет ее.

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Мусорники на улицах

В городах туристы могут увидеть специальные урны. В них специально делают такие отверстия, куда влезут только те отходы, для которых предназначен контейнер.

Например, если это мусорка для тетра-паков, то пластиковая бутылка туда не поместится. Чтобы облегчить жизнь гостям страны и местным жителям, на каждой упаковке указывают, куда ее выбрасывать.

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Что делают с мусором

Большую часть отходов сжигают. Во время сжигания образуется шлак, используемый в строительстве. Его прессуют в брикеты, из которых строят здания и даже искусственные острова.

На таких островах размещают жилые дома, парки, заводы и даже аэропорты.