Ділять на 4 види

Найчастіше сміття ділять на 4 категорії: те, що можна спалити, те, яке не можна спалювати, великогабаритне і таке, що переробляється. У залежності від категорії, сміття потрібно залишати в конкретному баці.

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За тим, щоб усе сміття було правильно відсортовано, стежать працівники сміттєвоза. Автомобіль приїжджає до будинку в певний час і мешканці виносять сміття у прозорих пакетах. Тому досить просто дізнатися, якщо хтось відсортував відходи неправильно.

За стару техніку доведеться платити

Зазвичай люди, яким потрібно викинути диван, шафу чи інші великі предмети, дзвонять у компанію, що збирає сміття й залишають заявку. Їм повідомляють, коли за меблями приїде сміттєвоз.



Різні види сміття вивозять у різні дні / Фото Matcha

Побутову техніку таким чином викинути не вдасться. Її потрібно здавати в магазин, де придбали й оплатити утилізацію. Однак є простіший вихід – оплатити в магазині утилізацію товару та одержати спеціальну наклейку. Її можна наклеїти на стару техніку та винести її до сміттєвих контейнерів – тоді сміттєвоз забере її.

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Смітники на вулицях

У містах туристи можуть побачити спеціальні урни. У них спеціально роблять такі отвори, куди влізуть тільки ті відходи, для яких призначений контейнер.

Наприклад, якщо це смітник для тетра-паків, то пластикова пляшка туди не поміститься. Щоб полегшити життя гостям країни та місцевим мешканцям, на кожному пакованні вказують, куди його викидувати.

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Що роблять зі сміттям

Величезну частину відходів спалюють. Під час спалювання утворюється шлак, який використовують в будівництві. Його пресують в брикети, з яких зводять будівлі й навіть штучні острови.

На таких островах розміщують житлові будинки, парки, заводи й навіть аеропорти.

За скла роблять нові пляшки, а також перетворюють його в будівельні матеріали.