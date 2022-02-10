Именно поэтому следует обязательно узнать хотя бы элементарные правила, которые помогут сохранить приличие и товарищеские отношения с жителями страны.

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Застольные традиции

Если вы употребляете алкоголь с людьми из разных стран, имейте в виду, что не везде это делают так, как в Украине. Например, в США не принято тянуться через весь стол, чтобы чокаться с кем-то своим бокалом. Если человек сидит далеко, достаточно просто посмотреть на него и слегка приподнять стакан.



В некоторых странах принято есть руками / Фото Unsplash

Если будете в Германии или Швейцарии, обязательно выпивайте вместе со всеми за общим столом, когда говорят тост для всех. Хотя бы пригубите напиток, но не проявляйте неуважения, совсем не выпивая.

Все слышали, что фаст-фуд, а также некоторые блюда из рыбы и птицы нужно есть руками. Однако в некоторых странах это недопустимо – руки считают слишком грязными, чтобы можно было касаться ими пищи.

А вот в Индии и многих азиатских странах есть руками даже нужно. Здесь не принято просить вилку. В Индии ешьте исключительно правой рукой – левую здесь считают нечистой.

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Как одеваться

Сколько стран – столько правил и пожеланий по одежде. Особенно строго их следует соблюдать в мусульманских странах.

Если едете в Египет, Турцию, Саудовскую Аравию или ОАЭ, возьмите с собой легкую одежду из летних тканей, которая прикрывает колени и плечи. Также обязательно нужно иметь шарф или платок – им можно покрыть голову, если заходите в мечеть.



Если едете в мусульманские страны, позаботьтесь о закрытой одежде / Фото Unsplash

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