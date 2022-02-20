Интересные привычки китайцев, которые непременно удивят путешественников

Иногда быт и повседневная жизнь китайцев могут поразить туристов. Однако визит в эту страну обязательно очарует гостей и запомнится надолго.

В Китае достаточно шумно

Местные жители привыкли громко разговаривать и не сдерживать свои эмоции. Поэтому в метро или другом общественном транспорте туристы сначала чувствуют себя немного неловко.

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Однако обычно путешественники быстро к этому привыкают и вливаются в ритм больших городов.

Интерес к приезжим

В Китае очень любят обращать внимание на иностранцев и даже фотографировать их. Некоторым такое внимание даже нравится. Другим туристам это необычно и неприятно, но придется смириться.



Китайцы могут проявлять интерес к иностранцам / Фото Unsplash

Невероятная открытость

Китайцы могут легко задать неудобный вопрос незнакомцу или делать вещи, которые путешественникам кажутся невоспитанными: например, бросать скорлупки от семечек под ноги.

Песочные ванночки на пляже

Если вы попадете на китайский пляж, то увидите людей, полностью зарытых в песок. Так местные жители спасаются от жары. Для защиты головы от палящего солнца используют специальные маски или зонтики.

Пижамный стиль

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В Китае можно встретить людей, ходящих по улицам в пижамах. Здесь никого не удивляют местные жители, которые одеваются в пижаму после работы и идут, например, в ресторан или гулять.

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Китайцы спят где угодно

В этой стране часто можно увидеть спящих в публичных местах: на лавочках в парке, на диванчиках в банке и так далее. Чаще всего местные жители позволяют себе немного поспать после обеда, и этим никого не удивишь.

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