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У Китаї досить шумно
Місцеві мешканці звикли голосно розмовляти та не стримувати своїх емоцій. Тому в метро чи іншому громадському транспорті туристи спершу почуваються трохи ніяково.
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Однак зазвичай мандрівники швидко звикають до цього та вливаються в ритм великих міст.
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Цікавість до приїжджих
У Китаї дуже полюбляють звертати увагу на іноземців і навіть фотографувати їх. Декому така увага навіть подобається. Іншим туристам це незвично та неприємно, але доведеться змиритися.
Китайці можуть проявляти інтерес до іноземців / Фото Unsplash
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Неймовірна відкритість
Китайці можуть легко поставити незручне запитання незнайомцю або робити речі, які мандрівникам здаються невихованими: наприклад, кидати шкарлупки від соняшникового насіння собі під ноги.
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Пісочні ванночки на пляжі
Якщо ви потрапите на китайський пляж, то побачите людей, повністю закопаних у пісок. Так місцеві мешканці рятуються від спеки. Для захисту голови від палючого сонця використовують спеціальні маски або парасольки.
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Піжамний стиль
У Китаї можна зустріти людей, які ходять вулицями в піжамах. Тут нікого не дивують місцеві мешканці, які вдягаються в піжаму після роботи і йдуть, наприклад, до ресторану або гуляти.
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Китайці сплять будь-де
У цій країні часто можна побачити людей, які сплять в публічних місцях: на лавочках у парку, на диванчиках у банку тощо. Найчастіше місцеві мешканці дозволяють собі трохи поспати після обіду, і цим нікого не здивуєш.
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