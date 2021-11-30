Интересные традиции: почему в Турции принято съедать все, что лежит в тарелке

Многие туристы мечтают о путешествии в Турцию, чтобы наслаждаться местной едой. Узнайте важное правило этикета, которое следует соблюдать во время еды.

Часто туристы заказывают слишком много пищи в ресторанах. Или берут чрезмерные порции в отелях с системой "все включено". Рассказываем, почему нужно учитывать размер порций и пытаться оставлять тарелку пустой.

Читайте также Горнолыжный рай и множество развлечений: почему Буковель привлекает людей со всего мира

Не съесть блюдо – грех

Прежде всего, это правило основывается на религиозном законе, не допускающем расточительность. В Турции берегут еду и обязательно используют ее остатки на следующий день.

Если гость оставляет еду на тарелке, ее придется просто выбросить.

Кроме того, оставленная еда может свидетельствовать о том, что она вам не понравилась. Это непременно обидит тех, кто готовил и подавал эту еду. Поэтому старайтесь не брать слишком большие порции, чтобы съедать все.



Оставлять еду на тарелке в Турции считается грехом / Фото Unsplash

В отелях попросили туристов съедать все на тарелке

Ежегодно в Турции выбрасывают миллионы продуктов, которые не доедают туристы. Поэтому в стране запустили проект "Оранжевый флаг", цель которого – изменить отношение туристов к all inclusive.

К теме Горы, песок и древние руины: 8 пляжей, которые считают лучшими в Турции



Туристов просят брать столько еды, сколько они способны съесть / Фото Unsplash

Гостей просят брать столько еды, сколько они могут и хотят съесть. Все для того, чтобы люди не брали лишнюю пищу, которая потом окажется в мусоре.

Также проект предусматривает более радикальные меры: например, уменьшение размера тарелок.