Это не Голливуд: назвали самый лучший город для туристов, любящих кино

Как ни странно, но американский Лос-Анджелес, где расположен известный центр киноиндустрии, не занял первого места в рейтинге. Узнайте, какой город стал лучшим для любителей фильмов.

Рейтинг городов для кинолюбителей предлагает сайт сравнения цен Money.co.uk. Специалисты оценивали количество кинотеатров, наличие доступных кинотуров, места для съемок и даже кинофестивали.

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1 место – Лондон



Лондон привлекает туристов возможностью посетить места из известных фильмов / Фото Unsplash

В столице Великобритании есть 161 кинотеатр. Также можно заказать один из 104 кинотуров и увидеть места съемок знаменитых фильмов.

Одними из самых популярных являются экскурсии на Warner Bros. Studios, а также место съемок Гарри Поттера.

2 место – Нью-Йорк

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В Нью-Йорке проходит большое количество фестивалей / Фото Unsplash

Здесь проходит огромное количество кинофестивалей ежегодно – туристы могут посетить более 1152 фестивальных событий.

Также в городе регулярно снимают фильмы – он действительно служит большой съемочной площадкой.

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3 место – Лос-Анджелес



Родина Голливуда, Лос-Анджелес занял только третью строчку в рейтинге / Фото Unsplash

Конечно, здесь происходит самое большое количество съемок фильмов. Однако кинотеатров сравнительно мало как для мегаполиса: в Лос-Анджелесе их всего 65.

Также в первую десятку "киногородов" вошли Париж, Сан-Франциско, Чикаго, Мумбаи, Берлин, Токио и Барселона.

Также в исследовании указали, сколько стоит посмотреть фильм в разных городах. К примеру, в Турции за сеанс платят около 2,35 доллара США. А в Великобритании билет обойдется в 5 раз дороже – около 13,5 доллара. В Швейцарии побывать в кино обойдется около 21 доллара.