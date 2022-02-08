Рейтинг міст для кінолюбителів пропонує сайт для порівняння цін Money.co.uk. Фахівці оцінювали кількість кінотеатрів, наявність доступних кінотурів, місця для зйомок і навіть кінофестивалі.

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1 місце – Лондон



Лондон приваблює туристів можливістю відвідати місця з відомих фільмів / Фото Unsplash

У столиці Великої Британіє є 161 кінотеатр. Також тут можна замовити один зі 104 кінотурів та побачити місця зйомок знаменитих фільмів.

Одними із найпопулярніших є екскурсії на Warner Bros. Studios, а також на місце зйомок Гаррі Поттера.

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2 місце – Нью-Йорк



В Нью-Йорку відбувається велика кількість фестивалів / Фото Unsplash

Тут проходить величезна кількість кінофестивалів щороку – туристи можуть відвідати понад 1152 фестивальні події.

Також у місті регулярно знімають фільми – воно справді слугує великим знімальним майданчиком.

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3 місце – Лос-Анджелес



Батьківщина Голлівуда, Лос-Анджелес посів тільки третю стрічку в рейтингу / Фото Unsplash

Звісно, тут відбувається найбільша кількість зйомок фільмів. Однак кінотеатрів порівняно мало, як для мегаполіса: в Лос-Анджелесі їх усього 65.

Також до першої десятки "кіноміст" увійшли Париж, Сан-Франциско, Чикаго, Мумбаї, Берлін, Токіо та Барселона.

Цікаво. Також у дослідженні вказали, скільки коштує подивитися фільм у різних містах. Наприклад, в Туреччині за сеанс платять близько 2,35 долара США. А В Великобританії квиток обійдеться в 5 разів дорожче – близько 13,5 долара. У Швейцарії побувати в кіно обійдеться близько 21 долара.