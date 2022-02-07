Таиланд привлекает украинцев своей доступностью, демократичными ценами, не слишком дорогими перелетами и райским отдыхом в течение всего года. У этой страны – удивительная история и яркая культура, о которой стоит узнать больше.

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Малоизвестные факты о Таиланде

Старое название страны – Сиам. Его сменили на "Таиланд" в 1939 году. А в 1945 году страна снова стала Сиамом. И снова вернулась к названию "Таиланд" в 1949 году. Это единственная страна в мире, менявшая название трижды в течение 9 лет. Таиланд никогда не был колонией, и его жители всегда жили свободно. Полное название столицы Таиланда Бангкока занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Это самое длинное название города в мире. Ее можно перевести как "город ангелов, большой город, город — вечное сокровище, неприступный город Бога Индры, величественная столица мира, одаренная девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия грандиозный Королевский Дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует преображённый бог, город подаренный Индрой и построенный Вишнукарном". Древний город Muang Boran, расположенный на юге Бангкока, считают самым большим в мире музеем под открытым небом. Все статуи Будды в Таиланде считают взятыми в аренду у скульпторов. Изображения Будды считают столь священным, чтобы его можно было покупать и продавать.



Все статуи Будды "берут в аренду" / Фото Unsplash

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В Таиланде работает около 32 тысяч буддийских храмов. Там проживает более 370 тысяч монахов и послушников. Таким образом, на 170 жителей Таиланда приходится 1 монах. Такого беспрецедентного количества нет нигде в мире. До 1913 года многие тайцы не имели фамилий, а только имена. В Таиланде очень уважают короля и королевскую семью. Перед показом фильмов в кинотеатрах включают гимн, а на экране показывают короля. Все тайцы в это время встают. Если хотите подстричься в Таиланде в среду – вряд ли вам это удастся. Дело в том, что большинство парикмахерских в среду закрыты – тайцы верят, что в этот день нельзя срезать волосы, потому что это приведет к неудаче. На островах в Таиланде нельзя строить здания, расположенные выше пальм.

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На островах запрещено возводить здания выше пальм / Фото Unsplash