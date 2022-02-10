Юрта

Сегодня среди туристов становится все популярнее отдых в кемпингах. Среди многих оригинальных вариантов американцам предлагают выбрать юрту.

Интересно Отдых в Болгарии станет настоящим открытием: условия раннего бронирования туров



Так выглядит юрта со всеми удобствами / Фото Encore RV Resorts

Юрта – это тип передвижного жилья, которое укрывают шкурами животных или тканью. В юртах обитали кочевники из Центральной и Средней Азии.

Гостям предлагают остановиться в аутентичном домике со всеми благами цивилизации: ванной комнатой, кухней, микроволновкой, кофеваркой и даже большим телевизором.

Романтический коттедж



Маленькие коттеджи выглядят удивительно мыло / Фото Encore RV Resorts

Крошечные домики в традиционном южном стиле расположены на берегу океана во Флориде. Удивительная природа вокруг побуждает наслаждаться длительными прогулками.

Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь .

Глэмпинг



Глэмпинг побуждает к романтическому отдыху / Фото Encore RV Resorts

Глэмпинг – это роскошная версия обычного кемпинга, где люди живут в палатках. В глэмпинге вам тоже предложат остановиться в палатке – однако там гостей ждет кровать, ванная комната и даже телевизор.

Такой отдых на День Валентина предлагает парк Marina Dunes, недалеко от Монтерея.

В Украине тоже есть глемпинги, предлагающие гостям сочетание комфорта и удивительной природы вокруг.

К теме С видом на Саграда Фамилия: в Барселоне откроют уникальный отель