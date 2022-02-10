Юрта
Сегодня среди туристов становится все популярнее отдых в кемпингах. Среди многих оригинальных вариантов американцам предлагают выбрать юрту.
Интересно Отдых в Болгарии станет настоящим открытием: условия раннего бронирования туров
Так выглядит юрта со всеми удобствами / Фото Encore RV Resorts
Юрта – это тип передвижного жилья, которое укрывают шкурами животных или тканью. В юртах обитали кочевники из Центральной и Средней Азии.
Гостям предлагают остановиться в аутентичном домике со всеми благами цивилизации: ванной комнатой, кухней, микроволновкой, кофеваркой и даже большим телевизором.
Романтический коттедж
Маленькие коттеджи выглядят удивительно мыло / Фото Encore RV Resorts
Крошечные домики в традиционном южном стиле расположены на берегу океана во Флориде. Удивительная природа вокруг побуждает наслаждаться длительными прогулками.
Глэмпинг
Глэмпинг побуждает к романтическому отдыху / Фото Encore RV Resorts
Глэмпинг – это роскошная версия обычного кемпинга, где люди живут в палатках. В глэмпинге вам тоже предложат остановиться в палатке – однако там гостей ждет кровать, ванная комната и даже телевизор.
Такой отдых на День Валентина предлагает парк Marina Dunes, недалеко от Монтерея.
В Украине тоже есть глемпинги, предлагающие гостям сочетание комфорта и удивительной природы вокруг.
К теме С видом на Саграда Фамилия: в Барселоне откроют уникальный отель
В Киеве восстановили уникальный туристический маршрут: смотрите видео