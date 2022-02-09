Заведение станет первым из сети Radisson Blu в Барселоне. Оно расположено в районе Эшемпле, а с террасы открывается великолепный вид на храм Святого Семейства.

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Гостям предлагают бассейн на крыше

Обновленный отель будет предлагать четырехзвездочный сервис. Гости смогут отдыхать на террасе и плавать в бассейне на крыше.



Терраса с видом на центр города / Фотографии Radisson Blu Hotel, Barcelona Sagrada Familia

В нескольких минутах ходьбы от отеля расположен проспект Грасия, а в 2 километрах – знаменитое творение Антонио Гауди – парк Гуэль.



Интерьер гостиницы / Фото Radisson Blu Hotel, Barcelona Sagrada Familia

Отель откроют уже этой весной. К услугам путешественников предлагают 182 номера разного класса.



Ресторан / Фото Radisson Blu Hotel, Barcelona Sagrada Familia

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Чем интересен храм Саграда Фамилия

Проект костела в Барселоне создал архитектор Франсиско дель Вильяр. А уже через год после начала строительства зодчего заменили на Антонио Гауди.

Строительство храма продолжается до сих пор, а финансируют его исключительно на средства частных пожертвований.

Недавно в храме открыли башню Девы Марии, что вызвало большой ажиотаж среди туристов.



Костел Саграда Фамилия / Фото Unsplash

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