Какая нация тратит больше всего денег на путешествия

Компания GlobalData провела исследование и выяснила, что американские путешественники потратили около 3580 долларов на человека во время поездок в третьем квартале 2021 года.
Читайте также Удовольствие для каждого: почему стоит провести отпуск в отелях Seven Seas в Турции
Какой отдых любят американцы
Исследование также показало, что 42% опрошенных предпочитают пляжный отдых в теплую погоду. Этот вид путешествий является самым желанным среди граждан США.
Американцы тратят больше всего средств на путешествия / Фото Unsplash
Сколько времени длится поездка
Средняя продолжительность одной поездки составляет 18 дней. Следовательно, это свидетельствует о том, что американцы остаются в одной стране в течение длительного периода.
Этот пункт повышает привлекательность туристов из США для путешествий по всему миру,
– рассказывает Ральф Холлистер.
Роскошный туризм восстанавливается быстрее
Еще одно исследование, проведенное в январе, продемонстрировало удивительный результат. Оказывается, в США после пандемии гораздо быстрее восстанавливается роскошный туризм, а не бюджетный.
Вероятно, это происходит потому, что выросло количество состоятельных людей. Также для богачей путешествия не так бьют по карману, как для небогатых людей – люди среднего класса за последние 2 года часто воздерживались от дальних поездок.
Интересно Жить в сказке: компания Disney объявила о строительстве собственных городков