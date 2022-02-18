Какая нация тратит больше всего денег на путешествия

Новое исследование рассказывает, что наиболее склонны "транжирить" средства американцы. Соответственно, именно граждане США являются наиболее ценными туристами с экономической точки зрения.

Компания GlobalData провела исследование и выяснила, что американские путешественники потратили около 3580 долларов на человека во время поездок в третьем квартале 2021 года.

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Какой отдых любят американцы

Исследование также показало, что 42% опрошенных предпочитают пляжный отдых в теплую погоду. Этот вид путешествий является самым желанным среди граждан США.



Американцы тратят больше всего средств на путешествия / Фото Unsplash

Сколько времени длится поездка

Средняя продолжительность одной поездки составляет 18 дней. Следовательно, это свидетельствует о том, что американцы остаются в одной стране в течение длительного периода.

Этот пункт повышает привлекательность туристов из США для путешествий по всему миру,

– рассказывает Ральф Холлистер.

Роскошный туризм восстанавливается быстрее

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Еще одно исследование, проведенное в январе, продемонстрировало удивительный результат. Оказывается, в США после пандемии гораздо быстрее восстанавливается роскошный туризм, а не бюджетный.

Вероятно, это происходит потому, что выросло количество состоятельных людей. Также для богачей путешествия не так бьют по карману, как для небогатых людей – люди среднего класса за последние 2 года часто воздерживались от дальних поездок.

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