Какие аэропорты мира расположены сразу в 2 странах и можно ли в них выйти "не туда"
Источник:CNN
Да, вам не показалось: на свете существуют аэропорты, служащие сразу 2 странам. Узнайте, как такое возможно, и в каких государствах расположены такие аэровокзалы.
Обычно такие аэропорты расположены на границе двух стран. Или так случилось, что ими управляет больше одного государства в силу определенных причин.
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Аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург (BSL)
Аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург / Фото Wikipedia
Этот аэропорт запланирован как двусторонний объект. Он находится почти на пересечении границ Франции, Швейцарии и Германии.
Хотя аэропорт находится во Франции, пользуется им еще и Швейцария. Здесь все поделено на сектора: каждая страна имеет в своем секторе собственные пограничные пункты и таможенников.
Интересно, что магазине на французской стороне здесь принимают оплату в евро, а на швейцарской – во франках.
Аэропорт Женевы (GVA)
Аэропорт Женевы / Фото Wikipedia
Этот аэропорт полностью расположен на швейцарской земле. Но его взлетно-посадочная полоса пересекает французскую границу.
Когда в 1950-х годах власти Швейцарии захотели расширить взлетно-посадочную полосу, это было возможно сделать только на территорию Франции. В то время страны подписали договор и обменялись равнозначными земельными участками.
Полосу расширили, а Франции предоставили право пользоваться частью аэропорта. "Французская зона" связана с территорией Франции специальной дорогой. Следовательно, французы могут сесть на самолет фактически внутри собственной страны, не пересекая швейцарскую границу.
Международный аэропорт Гибралтара (GIB)
Аэропорт Гибралтара / Фото Wikipedia
Этот аэропорт является примером не сотрудничества, а соперничества. За территорию Гибралтара идут споры между Великобританией и Испанией.
Аэропорт был построен накануне Второй мировой войны в нескольких метрах от испанской границы. К тому же, как свидетельствует Испания, эту землю не внесли в Утрехтский договор, согласно которому ее передали Великобритании.
В 2006 году наступило временное потепление в отношениях между странами, и они договорились эксплуатировать аэропорт совместно. Новый терминал должен был быть доступен с испанской стороны.
Но этого не произошло. В аэропорту завершили только Британскую часть терминала. Путешественники, прибывающие из Испании, вынуждены проходить пограничный переход.
Аэропорты США на канадской границе
Таких несколько. Большинство из этих аэродромов – просто взлетно-посадочная полоса среди прерий. Однако они все же порты въезда – здесь нужно проходить все формальности при пересечении границы.
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Эйви Филд, штат Вашингтон
Форпост Лорье в Вашингтоне имеет всего четырех жителей. Однако здесь находится собственный международный аэропорт.
Его взлетная полоса простирается на 125 метров вглубь канадской территории. Именно поэтому значительная часть помещений аэропорта являются международными. Здесь есть таможни США и Канады.
Международный аэропорт Дель Бонита / Уэтстон, Монтана
Взлетно-посадочные полосы этого аэропорта расположены прямо на границе. Этот международный аэропорт находится в собственности штата Монтана, но доступен и с канадской стороны.