Какие аэропорты мира расположены сразу в 2 странах и можно ли в них выйти "не туда"

Обычно такие аэропорты расположены на границе двух стран. Или так случилось, что ими управляет больше одного государства в силу определенных причин.

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Аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург (BSL)



Аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург / Фото Wikipedia

Этот аэропорт запланирован как двусторонний объект. Он находится почти на пересечении границ Франции, Швейцарии и Германии.

Хотя аэропорт находится во Франции, пользуется им еще и Швейцария. Здесь все поделено на сектора: каждая страна имеет в своем секторе собственные пограничные пункты и таможенников.

Интересно, что магазине на французской стороне здесь принимают оплату в евро, а на швейцарской – во франках.

Аэропорт Женевы (GVA)



Аэропорт Женевы / Фото Wikipedia

Этот аэропорт полностью расположен на швейцарской земле. Но его взлетно-посадочная полоса пересекает французскую границу.

Когда в 1950-х годах власти Швейцарии захотели расширить взлетно-посадочную полосу, это было возможно сделать только на территорию Франции. В то время страны подписали договор и обменялись равнозначными земельными участками.

Полосу расширили, а Франции предоставили право пользоваться частью аэропорта. "Французская зона" связана с территорией Франции специальной дорогой. Следовательно, французы могут сесть на самолет фактически внутри собственной страны, не пересекая швейцарскую границу.

Международный аэропорт Гибралтара (GIB)



Аэропорт Гибралтара / Фото Wikipedia

Этот аэропорт является примером не сотрудничества, а соперничества. За территорию Гибралтара идут споры между Великобританией и Испанией.

Аэропорт был построен накануне Второй мировой войны в нескольких метрах от испанской границы. К тому же, как свидетельствует Испания, эту землю не внесли в Утрехтский договор, согласно которому ее передали Великобритании.

В 2006 году наступило временное потепление в отношениях между странами, и они договорились эксплуатировать аэропорт совместно. Новый терминал должен был быть доступен с испанской стороны.

Но этого не произошло. В аэропорту завершили только Британскую часть терминала. Путешественники, прибывающие из Испании, вынуждены проходить пограничный переход.