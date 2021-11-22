Существуют правила этикета, которые довольно часто нарушают наши соотечественники. Но помните, что не каждый человек ведет себя так, и по поведению отдельных людей нельзя судить о всей нации.
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Занимают места полотенцами
Занимать места полотенцами – не принято / Фото Unsplash
Многие украинцы имеют привычку просыпаться рано, идти на пляж или в бассейн и ставить полотенца на лучшие лежаки. Дальше такие люди исчезают на несколько часов – идут спать, есть или вообще уезжают на экскурсии.
Является ли такой способ "обозначения" лежаков незаконным – вряд ли. Но многие туристы, придя на пляж, вынуждены часами смотреть на пустые лежаки с полотенцами.
Поэтому совет – не злоупотреблять таким способом и уважать других отдыхающих с вами в отеле.
Выносят еду из ресторана
В некоторых отелях выносить еду из ресторана категорически запрещено. В других же на это смотрят "сквозь пальцы". Однако по правилам этикета еду из ресторана лучше не выносить. Лучше всего – расслабиться и помнить, что очень скоро будет очередной прием пищи, особенно если вы отдыхаете в отеле с all inclusive.
Есть исключение из правила: если вы отдыхаете не по принципу "все включено", а живете в отеле, где вам подают, например, порционные завтраки. Это ваша порция, и вы вполне можете забрать ее остатки с собой в номер или сделать бутерброд на экскурсию. Это считается вполне приличным.
Лучше не выносить еду из ресторана / Фото Unsplash
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Ходят в купальниках или плавках
По правилам этикета, носить купальную одежду можно исключительно на пляже или у бассейна. В кафе, ресторан, магазин не принято заходить в таком виде.
Мужчинам неприлично ходить топлесс – выйдя за пределы пляжа, нужно надеть и футболку, и шорты.
Женщинам можно иметь с собой вариант легкого платья, парео или туники, которые надеваются прямо на купальник. Так вы сможете без лишних усилий соблюдать этикет и отдыхать с удовольствием.