Какие правила этикета часто нарушают украинцы за границей: 3 интересных примера

Во время путешествий мы часто можем определить, к какой нации принадлежит тот или иной человек. Все потому, что люди из разных стран имеют разные манеры поведения, стиль одежды и так далее.

Существуют правила этикета, которые довольно часто нарушают наши соотечественники. Но помните, что не каждый человек ведет себя так, и по поведению отдельных людей нельзя судить о всей нации.

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Занимают места полотенцами



Занимать места полотенцами – не принято / Фото Unsplash

Многие украинцы имеют привычку просыпаться рано, идти на пляж или в бассейн и ставить полотенца на лучшие лежаки. Дальше такие люди исчезают на несколько часов – идут спать, есть или вообще уезжают на экскурсии.

Является ли такой способ "обозначения" лежаков незаконным – вряд ли. Но многие туристы, придя на пляж, вынуждены часами смотреть на пустые лежаки с полотенцами.

Поэтому совет – не злоупотреблять таким способом и уважать других отдыхающих с вами в отеле.

Выносят еду из ресторана

В некоторых отелях выносить еду из ресторана категорически запрещено. В других же на это смотрят "сквозь пальцы". Однако по правилам этикета еду из ресторана лучше не выносить. Лучше всего – расслабиться и помнить, что очень скоро будет очередной прием пищи, особенно если вы отдыхаете в отеле с all inclusive.

Есть исключение из правила: если вы отдыхаете не по принципу "все включено", а живете в отеле, где вам подают, например, порционные завтраки. Это ваша порция, и вы вполне можете забрать ее остатки с собой в номер или сделать бутерброд на экскурсию. Это считается вполне приличным.



Лучше не выносить еду из ресторана / Фото Unsplash

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Ходят в купальниках или плавках

По правилам этикета, носить купальную одежду можно исключительно на пляже или у бассейна. В кафе, ресторан, магазин не принято заходить в таком виде.

Мужчинам неприлично ходить топлесс – выйдя за пределы пляжа, нужно надеть и футболку, и шорты.

Женщинам можно иметь с собой вариант легкого платья, парео или туники, которые надеваются прямо на купальник. Так вы сможете без лишних усилий соблюдать этикет и отдыхать с удовольствием.