Любителям шопинга нужно непременно посетить Египет. Здесь демократичные цены, часто бывают скидки, а на базарах и сувенирных магазинах можно и нужно торговаться.

Читайте также Отдых, как в рекламе: как организовать райское путешествие на Мальдивы

Папирус

Туристам предлагают изделия из высушенных банановых листьев, напоминающие папирус. Эти сувениры дешевы и выглядят очень стильно.

Можно приобрести настоящий папирус, расписной вручную. Однако такие произведения искусства продаются только в специализированных галереях и стоят дорого.



Ковры с узорами и папирусы могут украсить интерьер / Фото Summerhotels

Духи

Египетские основы для духов известны во всем мире. Неразбавленную эссенцию можно купить на рынке – она стоит совсем недорого.

Изделия из меди и латунь

Подсвечники, турки, кофейные сервизы – все это продается на базарах и магазинах. Можно найти варианты по низкой цене, однако внимательно следите за качеством изделий.

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.

Кальян

Это изделие популярно во всем мире. Египетские кальяны считаются одними из лучших в мире. Если вы любите это развлечение, приобретите домой такой сувенир.



Египет славится своими кальянами / Фото Pixabay

Ювелирные изделия

В Египте вы увидите немало ювелирных магазинов. Местные жители часто покупают массивные золотые украшения – не только для эстетического удовольствия, но и чтобы вложить деньги.

К теме 5 важных советов тем, кто мечтает посетить пирамиды в Египте

Ковры из верблюжьей шерсти

Эти предметы декора обычно достаточно грубые и колючие, но могут прекрасно дополнить интерьер. Многим людям нравится фактура таких ковриков – они выглядят довольно естественно и современно.

Специи

Лучше покупать специи на развес – они обычно свежие и имеют более высокое качество, чем фасованные. В Египте можно приобрести ароматную корицу, тмин и смесь специй под названием дукка.