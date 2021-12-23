Любителям шопинга нужно непременно посетить Египет. Здесь демократичные цены, часто бывают скидки, а на базарах и сувенирных магазинах можно и нужно торговаться.
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Папирус
Туристам предлагают изделия из высушенных банановых листьев, напоминающие папирус. Эти сувениры дешевы и выглядят очень стильно.
Можно приобрести настоящий папирус, расписной вручную. Однако такие произведения искусства продаются только в специализированных галереях и стоят дорого.
Ковры с узорами и папирусы могут украсить интерьер / Фото Summerhotels
Духи
Египетские основы для духов известны во всем мире. Неразбавленную эссенцию можно купить на рынке – она стоит совсем недорого.
Изделия из меди и латунь
Подсвечники, турки, кофейные сервизы – все это продается на базарах и магазинах. Можно найти варианты по низкой цене, однако внимательно следите за качеством изделий.
Кальян
Это изделие популярно во всем мире. Египетские кальяны считаются одними из лучших в мире. Если вы любите это развлечение, приобретите домой такой сувенир.
Египет славится своими кальянами / Фото Pixabay
Ювелирные изделия
В Египте вы увидите немало ювелирных магазинов. Местные жители часто покупают массивные золотые украшения – не только для эстетического удовольствия, но и чтобы вложить деньги.
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Ковры из верблюжьей шерсти
Эти предметы декора обычно достаточно грубые и колючие, но могут прекрасно дополнить интерьер. Многим людям нравится фактура таких ковриков – они выглядят довольно естественно и современно.
Специи
Лучше покупать специи на развес – они обычно свежие и имеют более высокое качество, чем фасованные. В Египте можно приобрести ароматную корицу, тмин и смесь специй под названием дукка.
Египетские специи известны во всем мире / Фото Wallpapers Flare