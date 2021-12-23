Любителям шопінгу потрібно неодмінно завітати до Єгипту. Тут демократичні ціни, часто бувають знижки, а на базарах та в сувенірних крамницях можна й потрібно торгуватися.
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Папірус
Туристам пропонують вироби із висушеного бананового листя, що нагадує папірус. Ці сувеніри дешеві та виглядають дуже стильно.
Можна придбати й справжній папірус, розписний вручну. Однак такі витвори мистецтва продаються тільки в спеціалізованих галереях і коштують дорого.
Килими з візерунками та папірус можуть прикрасити інтер'єр / Фото Summerhotels
Парфуми
Єгипетські основи для парфумів відомі в усьому світі. Нерозбавлену есенцію можна купити на ринку – вона коштує зовсім недорого.
Вироби з міді та латунь
Свічники, турки, кавові сервізи – усе це продається на базарах та у крамницях. Можна знайти варіанти за низькою ціною, однак уважно стежте за якістю виробів.
Кальян
Цей виріб популярний в усьому світі. Єгипетські кальяни вважають одними із найкращих у світі. Якщо полюбляєте цю розвагу, придбайте додому такий сувенір.
Єгипет славиться своїми кальянами / Фото Pixabay
Ювелірні вироби
У Єгипті ви побачите чимало ювелірних крамниць. Місцеві мешканці нерідко купують масивні золоті прикраси — не тільки для естетичного задоволення, але й щоб вкласти гроші.
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Килими з верблюжої вовни
Ці предмети декору зазвичай досить грубі та колючі, однак можуть чудово доповнити інтер'єр. Багатьом людям подобається фактура таких килимків – вони виглядають досить натурально та сучасно.
Спеції
Краще купувати спеції на вагу – вони зазвичай свіжі та мають вищу якість, ніж фасовані. В Єгипті можна придбати ароматну корицю, кмин, та суміш спецій під назвою дукка.
Єгипетські спеції відомі в усьому світі / Фото Wallpapers Flare