Любителям шопінгу потрібно неодмінно завітати до Єгипту. Тут демократичні ціни, часто бувають знижки, а на базарах та в сувенірних крамницях можна й потрібно торгуватися.

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Папірус

Туристам пропонують вироби із висушеного бананового листя, що нагадує папірус. Ці сувеніри дешеві та виглядають дуже стильно.

Можна придбати й справжній папірус, розписний вручну. Однак такі витвори мистецтва продаються тільки в спеціалізованих галереях і коштують дорого.



Килими з візерунками та папірус можуть прикрасити інтер'єр / Фото Summerhotels

Парфуми

Єгипетські основи для парфумів відомі в усьому світі. Нерозбавлену есенцію можна купити на ринку – вона коштує зовсім недорого.

Вироби з міді та латунь

Свічники, турки, кавові сервізи – усе це продається на базарах та у крамницях. Можна знайти варіанти за низькою ціною, однак уважно стежте за якістю виробів.

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Кальян

Цей виріб популярний в усьому світі. Єгипетські кальяни вважають одними із найкращих у світі. Якщо полюбляєте цю розвагу, придбайте додому такий сувенір.



Єгипет славиться своїми кальянами / Фото Pixabay

Ювелірні вироби

У Єгипті ви побачите чимало ювелірних крамниць. Місцеві мешканці нерідко купують масивні золоті прикраси — не тільки для естетичного задоволення, але й щоб вкласти гроші.

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Килими з верблюжої вовни

Ці предмети декору зазвичай досить грубі та колючі, однак можуть чудово доповнити інтер'єр. Багатьом людям подобається фактура таких килимків – вони виглядають досить натурально та сучасно.

Спеції

Краще купувати спеції на вагу – вони зазвичай свіжі та мають вищу якість, ніж фасовані. В Єгипті можна придбати ароматну корицю, кмин, та суміш спецій під назвою дукка.



Єгипетські спеції відомі в усьому світі / Фото Wallpapers Flare