Какими будут путешествия в 2022 году: названы 3 основных тенденции
Источник:TravelDailyNews
Пандемия COVID коренным образом изменила мир. Закрытые границы, необходимость соблюдения правил безопасности, и удаленная работа задают новые тренды в туристическом бизнесе.
Эксперты ресурса TravelDailyNews дают оценку изменениям, произошедшим в течение 2 предыдущих лет. Также они прогнозируют, какие явления будут влиять на путешествия в 2022 году.
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Удаленная работа и гибкий образ жизни
Во время карантина многие осознали, что удаленная работа – это удобно. Поэтому они не планируют возвращаться в офисы.
Такая тенденция привела к появлению "цифровых кочевников". Многие путешествуют в желанные страны, чтобы арендовать там жилье на время и совместить путешествия с работой.
Все больше людей совмещают путешествия с удаленной работой / Фото Unsplash
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Владельцам гостиниц не обойтись без технологий
Все больше путешественников бронируют отели или апартаменты с помощью специальных сервисов. На популярных ресурсах можно найти отзывы о жилье, увидеть фото и узнать особенности расположения.
Владельцы гостиничного бизнеса должны делать все, чтобы этот инструмент делал их объекты более эффективными. Для этого им нужно предоставлять идеальный сервис и обязательно регистрировать свои заведения на соответствующих ресурсах.
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Новый вид деловых поездок
Хотя многие люди во всем мире перешли на удаленный формат работы, компании считают нужным иногда собирать вместе своих работников. Итак, начал развиваться новый вид поездок – корпоративные поездки.
Некоторые компании пытаются собрать своих работников и организуют корпоративные путешествия / Фото Unsplash
Пока они чаще происходят внутри страны из-за большого количества закрытых границ. Однако эксперты надеются, что в конце 2022 года количество открытых стран вырастет и люди смогут передвигаться более уверенно.
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