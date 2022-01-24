Експерти ресурсу TravelDailyNews дають оцінку змінам, що мали місце протягом 2 попередніх років. Також вони прогнозують, які явища матимуть вплив на мандри у 2022 році.

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Віддалена робота та гнучкий спосіб життя

Під час карантину чимало людей усвідомили, що віддалена робота – це зручно. Саме тому вони не планують повертатися в офіси.

Така тенденція призвела до появи "цифрових кочівників". Чимало людей мандрують в омріяні країни, щоб орендувати там житло на певний час і поєднати подорожі з роботою.



Усе більше людей поєднують подорожі з віддаленою роботою / Фото Unsplash

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

Власникам готелів не обійтися без технологій

Усе більше мандрівників бронюють готелі або апартаменти за допомогою спеціальних сервісів. На популярних ресурсах можна знайти відгуки про помешкання, побачити фото та дізнатися про особливості розташування.

Власники готельного бізнесу мають робити усе, щоб це інструмент робив їх об'єкти ефективнішими. Для цього їм потрібно надавати бездоганно якісний сервіс та обов'язково реєструвати свої заклади на відповідних ресурсах.

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Новий вид ділових поїздок

Хоча чимало людей в усьому світі перейшли на віддалений формат роботи, компанії вважають за потрібне інколи збирати разом своїх працівників. Отже, почав розвиватися новий вид поїздок – корпоративні подорожі.



Деякі компанії намагаються зібрати своїх працівників та організовують корпоративні мандрівки / Фото Unsplash

Поки вони частіше трапляються всередині країн через велику кількість закритих кордонів. Однак експерти сподіваються, що наприкінці 2022 року кількість відкритих країн зросте і люди зможуть пересуватися впевненіше.

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