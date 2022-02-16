Эрсин – не профессиональный фотограф. Мужчина увлекается фотографией в свободное время. Во время путешествий он никогда не оставляет фотоаппарат и делает колоритные фото.

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#1

Теплые фотографии с путешествий по Турции
Фото Ersin Başar

#2

Теплые фотографии с путешествий по Турции
Фото Ersin Başar

#3

Теплые фотографии с путешествий по Турции
Фото Ersin Başar

#4

Теплые фотографии с путешествий по Турции
Фото Ersin Başar

#5

Теплые фотографии с путешествий по Турции
Фото Ersin Başar

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#6

Теплые фотографии с путешествий по Турции
Фото Ersin Başar

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