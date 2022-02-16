Эрсин – не профессиональный фотограф. Мужчина увлекается фотографией в свободное время. Во время путешествий он никогда не оставляет фотоаппарат и делает колоритные фото.

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Ф ото Ersin Başar

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Ф ото Ersin Başar

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Ф ото Ersin Başar

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Ф ото Ersin Başar

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Ф ото Ersin Başar

Интересно В какие города "убегали" одинокие путешественники на День Святого Валентина

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Ф ото Ersin Başar