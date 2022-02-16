Ерсін – не професійний фотограф. Чоловік захоплюється фотографією у вільний час. Під час подорожей він ніколи не полишає фотоапарат і робить колоритні фото.

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#1

Теплі фотографії з подорожей Туреччиною
Фото Ersin Başar

#2

Теплі фотографії з подорожей Туреччиною
Фото Ersin Başar

#3

Теплі фотографії з подорожей Туреччиною
Фото Ersin Başar

#4

Теплі фотографії з подорожей Туреччиною
Фото Ersin Başar

#5

Теплі фотографії з подорожей Туреччиною
Фото Ersin Başar

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#6

Теплі фотографії з подорожей Туреччиною
Фото Ersin Başar

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