Ерсін – не професійний фотограф. Чоловік захоплюється фотографією у вільний час. Під час подорожей він ніколи не полишає фотоапарат і робить колоритні фото.

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Фото Ersin Başar

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Фото Ersin Başar

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Фото Ersin Başar

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Фото Ersin Başar

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Фото Ersin Başar

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Фото Ersin Başar

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