Ерсін – не професійний фотограф. Чоловік захоплюється фотографією у вільний час. Під час подорожей він ніколи не полишає фотоапарат і робить колоритні фото.
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Фото Ersin Başar
#2
Фото Ersin Başar
#3
Фото Ersin Başar
#4
Фото Ersin Başar
#5
Фото Ersin Başar
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Фото Ersin Başar
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