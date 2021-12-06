Для того чтобы не ошибиться при планировании отпуска, необходимо тщательно изучить острова и их особенности. Узнайте о самых популярных из них.

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Удивительная природа Сейшел / Фото Coral Travel

Маэ



Невероятные пляжи острова Маэ / Фото Coral Travel

Самый важный остров архипелага предлагает большой выбор курортов и развлечений: от пеших прогулок по холмистой территории национального парка Морн (Morne Seychellois National Park) до дайвинга в девственных местах и ​​снорклинга в пределах видимости китовых акул.



Природа острова / Фото Coral Travel

Всего на Маэ расположено 65 пляжей и много спотов для серфинга. Его фишка – виллы на холмах с удивительными видами.

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Территория отеля / Фото Coral Travel



Еда в отеле / ​​Фото Coral Travel

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Праслен



Остров Праслен / Фото Coral Travel

Второй по величине остров страны расположился в 40 километрах от Маэ. Именно здесь расположен объект всемирного наследия ЮНЕСКО – удивительная Vallée de Mai (Майская Долина). Здесь растет множество эндемичных растений и находится роща реликтовых пальм Коко де мэр, плоды которых являются символом Сейшел.



Невероятные виды острова Праслен / Фото Coral Travel

Главными развлечениями на острове являются дайвинг, снорклинг, пешеходные и велопрогулки среди роскошной растительности, наблюдение за птицами и крупнейшими в мире черепахами, а также посещение фермы по выращиванию черных жемчужин.



Отдых на острове / Фото Coral Travel

Интересными будут морские прогулки на ближайшие безлюдные острова: Кузин (природный заповедник), Курьез (черепаший заповедник) и Арид (птичий заповедник). Прекрасные пляжи – Anse Lazio, Anse Volbert (Cote d'Or) и Anse Georgette.

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Интерьер отеля / Фото Coral Travel

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Ла-Диг



Остров Ла-Диг / Фото Coral Travel

Самый аутентичный остров Сейшел, куда можно добраться на пароме. Это место свободно от машин и асфальтированных дорог, поэтому туристы с радостью передвигаются на велосипедах или на традиционных тележках, запряженных волами. Объекты размещения часто выполнены в колониальном стиле и поражают разнообразием цветов.



Подводный мир острова Ла-Диг / Фото Coral Travel

Именно здесь находится самый известный в мире пляж – Anse Source d'Argent. Его считают пляжем, наиболее часто попадающим на фото туристов. Здесь среди лазурных вод Индийского океана можно увидеть гранитные скалы причудливых форм.

А еще на Ла-Диге расположен старинный колониальный дом плантатора из фильма "Эммануэль".