Для того чтобы не ошибиться при планировании отпуска, необходимо тщательно изучить острова и их особенности. Узнайте о самых популярных из них.
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Удивительная природа Сейшел / Фото Coral Travel
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Маэ
Невероятные пляжи острова Маэ / Фото Coral Travel
Самый важный остров архипелага предлагает большой выбор курортов и развлечений: от пеших прогулок по холмистой территории национального парка Морн (Morne Seychellois National Park) до дайвинга в девственных местах и снорклинга в пределах видимости китовых акул.
Природа острова / Фото Coral Travel
Всего на Маэ расположено 65 пляжей и много спотов для серфинга. Его фишка – виллы на холмах с удивительными видами.
Отель SAVOY RESORT & SPA 5* / Фото Coral Travel
Территория отеля / Фото Coral Travel
Еда в отеле / Фото Coral Travel
- Праслен
Остров Праслен / Фото Coral Travel
Второй по величине остров страны расположился в 40 километрах от Маэ. Именно здесь расположен объект всемирного наследия ЮНЕСКО – удивительная Vallée de Mai (Майская Долина). Здесь растет множество эндемичных растений и находится роща реликтовых пальм Коко де мэр, плоды которых являются символом Сейшел.
Невероятные виды острова Праслен / Фото Coral Travel
Главными развлечениями на острове являются дайвинг, снорклинг, пешеходные и велопрогулки среди роскошной растительности, наблюдение за птицами и крупнейшими в мире черепахами, а также посещение фермы по выращиванию черных жемчужин.
Отдых на острове / Фото Coral Travel
Интересными будут морские прогулки на ближайшие безлюдные острова: Кузин (природный заповедник), Курьез (черепаший заповедник) и Арид (птичий заповедник). Прекрасные пляжи – Anse Lazio, Anse Volbert (Cote d'Or) и Anse Georgette.
Отель LE RELAX BEACH RESORT 3* / Фото Coral Travel
Интерьер отеля / Фото Coral Travel
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Ла-Диг
Остров Ла-Диг / Фото Coral Travel
Самый аутентичный остров Сейшел, куда можно добраться на пароме. Это место свободно от машин и асфальтированных дорог, поэтому туристы с радостью передвигаются на велосипедах или на традиционных тележках, запряженных волами. Объекты размещения часто выполнены в колониальном стиле и поражают разнообразием цветов.
Подводный мир острова Ла-Диг / Фото Coral Travel
Именно здесь находится самый известный в мире пляж – Anse Source d'Argent. Его считают пляжем, наиболее часто попадающим на фото туристов. Здесь среди лазурных вод Индийского океана можно увидеть гранитные скалы причудливых форм.
А еще на Ла-Диге расположен старинный колониальный дом плантатора из фильма "Эммануэль".