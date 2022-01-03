Куда поехать зимой: 5 городов Европы для "солнечных" прогулок

Если вам надоели зима и холод и вы хотите на несколько дней сменить "картинку", рассмотрите варианты европейских городов. Конечно, там не будет жарко, как на курортах, однако хорошая погода будет способствовать долгим прогулкам.

Фару

Этот небольшой португальский городок расположен на берегу Атлантического океана. В городе есть морской порт, множество рыбных ресторанов, а также яркая португальская архитектура.

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Город Фару / Фото Unsplash

Сюда стоит ехать и любителям природы: вблизи Фару можно гулять по длинным пляжам, посещать пещеры и природные заповедники.

Средняя температура зимой составляет около 16 градусов тепла.

Афины



Афины / Фото Unsplash

Этот город понравится тем, кто любит историю и старинную архитектуру. Здесь все буквально дышит стариной.

В городе более 200 музеев и галерей, поэтому даже при плохой погоде будет чем заняться. А еще Афины – рай для гастротуристов, здесь вы сможете попробовать лучшие достопримечательности средиземноморской кухни.

Средняя температура зимой составляет около 14 градусов тепла.

Неаполь

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.



Неаполь / Фото Unsplash

Сюда можно ехать, чтобы наслаждаться вкусной пиццей, прогулками по узким улочкам, а также экскурсиями к подножию Везувия и в разрушенный город Помпеи.

Средняя температура зимой около 12 градусов выше нуля.

Валенсия



Валенсия / Фото Unsplash

Этот город очарует туристов: здесь гармонично соединились история и современность. В Валенсии можно наслаждаться прогулками, любоваться архитектурой, а также пробовать местную кухню: например знаменитую паэлью.

Средняя температура зимой – около 16 градусов тепла.

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Бильбао



Бильбао / Фото Tripzaza

Этот город славится своим искусством. Местные жители считают, что живут в Стране Басков, а не в Испании. Именно поэтому у них есть собственная культура, обычаи, язык и кухня.

Сюда можно приехать, чтобы посмотреть на футуристические постройки: мосты, стадионы, дома и скульптуры.

Средняя температура зимой составляет около 12 градусов тепла.