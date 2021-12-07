В курортном городе Турции нашли 1500-летнюю историческую достопримечательность

В турецком городе Кушадасы обнаружили баптистерий, построенный в 5 веке. Его нашли во время раскопок руин исторического замка Кады-Курган.

Баптистерий – это пристройка к церкви или отдельное здание, предназначенное для проведения обряда крещения. Этот восьмиугольный бассейн византийского периода был расположен в западной части церкви Анайя – одной из крупнейших церквей Западной Анатолии.

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Баптистерий отлично сохранился

Научное исследование замка Кады как важной части культурного наследия региона проводится под руководством госпожи Зейнеп Меркангез – академика Эгейского университета. По ее словам, археологические раскопки принесли много сюрпризов, но находка баптистерия особенно взволновала ее. Он сохранил свою структурную целостность и несет очень важную информацию о своем периоде.

Баптистерий мы обнаружили случайно. Его особенность в том, что он гораздо величественнее своих аналогов,

– рассказала Зейнеп Меркангез.

Баптистерий для обряда крещения, построенный в 5 веке / Фото DHA

Директор археологического музея Айдина Абдулбари Йылдиз отметил, что место раскопок имеет богатую историю, которая началась еще в 4 веке до нашей эры. Сегодня Кушадасы – популярное туристическое место, куда приезжают тысячи отдыхающих.

Замок Кады-Курган является уникальным местом, где на трех акрах земли можно найти церковь, 2 баптистерия и исламский зал для молитв.

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