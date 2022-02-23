Ледяная страна: 15 увлекательных фото, после которых вы запланируете путешествие в Исландию
Источник:Reddit
Исландия – загадочная для многих туристов страна, ассоциирующаяся, в первую очередь, с холодом и снегом. Однако ей будет чем удивить даже самых опытных путешественников.
Уникальная местность, удивительные природные явления и неповторимая атмосфера обеспечат уютный и интересный отпуск всем, кто отважится отправиться в Исландию. Сначала эта идея может показаться сложной и даже пугающей, но претворив ее в жизнь, вы ни разу не пожалеете.
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"120-метровые электрические опоры в виде людей"
Фото Reddit/ md_reddit
"Домик в лаве"
Фото Reddit
"Ледяная пещера"
Фото Reddit/bowwowzzzz
"Церковь Хадльгримскиркья в Рейкьявике"
Фото Reddit/ updikest22
"Самый одинокий дом в мире, остров Эллирей, Исландия"
Фото Reddit / GroundbreakingSet187Горы, морской курорт, экскурсии по удивительным достопримечательностям – какой вариант отдыха вы бы не выбрали, Coral Travel найдет тур именно для вас.
"Гора Вестрахорн и переменчивость исландской погоды"
Фото Reddit/ travelmike91
"Самый идеальный конь, из всех кого я встречал"
Фото Reddit/Signefotar
"Око Высокогорья, Исландия"
Фото Reddit / ChristophZee
"Двойные водопады, Снайфедльснес, Исландия"
Фото Reddit / justerikfotos
"Где-то на западных фьордах Исландии"
Фото Reddit / golden_an
"По дороге на исландское высокогорье"
Фото Reddit / olafur3
"В Исландии человек, не знающий адреса, может нарисовать на конверте карту, и его доставят в нужное место"
Фото Reddit / GroundbreakingSet187
"Так выглядит исландское лето после полуночи"
Фото Reddit / Signefotar
"Одна из самых очаровательных ночей в моей жизни. Это Арктический Хендж на севере Исландии"
Фото Reddit/ travelmike91