Легендарные животные, о которых все заботятся: почему в Турции очень любят кошек

Путешественники, которым приходилось побывать в Турции, точно видели множество котиков на улицах городов. Узнайте, почему турки обожают кошек и никогда их не обижают.

К кошкам в этой стране относятся с огромным уважением. Пушистики живут в музеях, парках, ресторанах, магазинах и на рынках. Причин, почему турки не представляют жизни без кошек, несколько.

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Они спасают от грызунов

Особенно от нашествия грызунов страдают портовые города – крысы путешествуют на кораблях и выходят в город, где начинают размножаться.

Уличные коты спасают города от вредителей и предотвращают болезни, которые разносят крысы.



В Турции можно встретить котиков где угодно / Фото 24 канал

Легенда о пророке Магомете

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Турки верят, что у пророка Магомета была кошка Муизза. Животное не расставалось со своим хозяином и постоянно было рядом с ним. Однажды Муизза спасла пророка от ядовитой змеи.

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А в другой раз Магомет должен был идти по делам, а любимица уснула на его одежде. Тогда пророк отрезал часть одежды, чтобы не побеспокоить кошку.

Кто такой пророк Магомет

Это святой, которого считают основателем мусульманства. Он является ключевой фигурой в исламе.

Источник: Это святой, которого считают основателем мусульманства. Он является ключевой фигурой в исламе.Источник: Википедия

Поскольку пророк показал пример почтительного отношения к животным, турки также придерживаются этого правила. Многие местные жители за свой счет кормят котиков и заботятся о них.

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