Лучшие страны для путешественников, обожающих кофе
Источник:Mindful travel experiences
Кофе – это больше, чем просто напиток, для многих людей. Согласитесь, многие путешественники представляют себя в маленьком кафе на улице нового города с чашкой кофе в руках.
Практически в каждой стране есть свои традиции употребления этого ароматного напитка. Узнайте, куда поехать тем, кто хочет лакомиться кофе и открывать для себя местную культуру его употребления.
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Португалия
В Португалии пьют крепкий черный кофе, часто довольно горький. А подают к нему разные местные сладости. Одним из самых популярных является пирожное паштел-де-ната. Его делают из слоеного теста и заварного крема и выпекают в духовке до темной корочки.
Традиционный португальский десерт паштел-де-ната / Фото Unsplash
Франция
Во Франции чаще всего употребляют кофе с молоком, к которому подают круассан. Это идеальный завтрак почти каждого француза.
Также обязательно попробуйте истинно французский напиток "нуазет". Это эспрессо с добавлением нескольких капель молока.
Традиционный французский кофе с круассаном / Фото Unsplash
Италия
В Италии принято пить крепкий эспрессо и стоять у барной стойки, беседуя с друзьями.
В Италии пьют крепкий черный кофе / Фото Unsplash
Турция
Турецкий кофе – крепкий сладкий черный напиток, который подают в маленьких чашечках с восточными узорами. Пить кофе в этой стране – особый ритуал, завершающий каждый прием пищи.
Кофе в Турции – целый ритуал / Фото Unsplash
К кофе подают местные сладости – рахат-лукум, а иногда и стакан яблочного сока.
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США
Культура употребления кофе в Соединенных штатах известна каждому. Именно здесь появился всемирно популярный Starbucks, культура больших чашек, кофе "с собой" в бумажных стаканах, большого количества молока, сливок и сиропов.
Кофе в Америке – фактически отдельное блюдо, к которому добавляют немало разных вкусностей.
В США популярны кофейные десерты / Фото Unsplash