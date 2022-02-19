Лучшие страны для путешественников, обожающих кофе

Кофе – это больше, чем просто напиток, для многих людей. Согласитесь, многие путешественники представляют себя в маленьком кафе на улице нового города с чашкой кофе в руках.

Практически в каждой стране есть свои традиции употребления этого ароматного напитка. Узнайте, куда поехать тем, кто хочет лакомиться кофе и открывать для себя местную культуру его употребления.

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Португалия

В Португалии пьют крепкий черный кофе, часто довольно горький. А подают к нему разные местные сладости. Одним из самых популярных является пирожное паштел-де-ната. Его делают из слоеного теста и заварного крема и выпекают в духовке до темной корочки.



Традиционный португальский десерт паштел-де-ната / Фото Unsplash

Франция

Во Франции чаще всего употребляют кофе с молоком, к которому подают круассан. Это идеальный завтрак почти каждого француза.

Также обязательно попробуйте истинно французский напиток "нуазет". Это эспрессо с добавлением нескольких капель молока.



Традиционный французский кофе с круассаном / Фото Unsplash

Италия

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В Италии принято пить крепкий эспрессо и стоять у барной стойки, беседуя с друзьями.



В Италии пьют крепкий черный кофе / Фото Unsplash

Турция

Из Италии происходит традиция "подвешенного кофе". Люди там часто покупают 2 эспрессо – один выпивают, а второй подвешивают для тех, кто не может самостоятельно купить себе чашку ароматного напитка. Эта традиция свидетельствует о том, что кофе для итальянцев – что-то больше чем напиток, они считают, что каждый должен лакомиться им, независимо от благосостояния.

Турецкий кофе – крепкий сладкий черный напиток, который подают в маленьких чашечках с восточными узорами. Пить кофе в этой стране – особый ритуал, завершающий каждый прием пищи.



Кофе в Турции – целый ритуал / Фото Unsplash

К кофе подают местные сладости – рахат-лукум, а иногда и стакан яблочного сока.

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США

Культура употребления кофе в Соединенных штатах известна каждому. Именно здесь появился всемирно популярный Starbucks, культура больших чашек, кофе "с собой" в бумажных стаканах, большого количества молока, сливок и сиропов.

Кофе в Америке – фактически отдельное блюдо, к которому добавляют немало разных вкусностей.



В США популярны кофейные десерты / Фото Unsplash