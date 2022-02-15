Япония

В двух японских префектурах – Сидзуока и Касима выращивают одни из лучших зеленых чаев в мире. В частности, здесь можно отведать чаи сенча и маття.

Интересно Неделя любви: дополнительные скидки до 40% на туры в популярные страны

Провинции Сычуань и Гуйчжоу, Китай



В провинции Гуйчжоу выращивают чай / Фото Trevelurway

В южных провинциях Китая на протяжении веков выращивают чай. Самым известным стал уникальный черный чай пуэр, дающий бодрость. Туристы могут посетить город Пуэр, увидеть Китайский музей чая, а также живописную давнюю чайную дорогу.

Гонконг

В Гонконге не выращивают чай, однако здесь существует древняя культура его употребления. Вероятно, именно в Гонконге появилась традиция пить чай с молоком.

Остров Чеджу, Южная Корея

Этот роскошный вулканический остров привлекает туристов своей природой и пляжами. Также там выращивают один из самых эксклюзивных южнокорейских чаев.

Шри-Ланка



Шри-Ланка известна своими чайными плантациями / Фото Unsplash

Эта страна является одним из крупнейших экспортеров и производителей чая в мире. Туристы могут увидеть на острове огромные чайные плантации и приобрести свежий цейлонский черный чай.

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь .

Тайвань

На острове Тайвань выращивают чай улун, а также многие другие сорта.

Ассам и Дарджилинг, Индия

Индию считают вторым по величине производителем чая в мире. Кроме того, эта страна является одним из крупнейших потребителей чая.



Индия – родина чая масала / Фото Unsplash

Любители интересных вкусов также оценят индийский чай с молоком и пряностями, который называется масала.

Читайте также Самый маленький эмират: в чем особенность отдыха на роскошных белых пляжах Аджмана

Южная Африка

Именно здесь растет чай ройбуш, который нравится многим любителям чая.

Кения