Лыжнику-"первопроходцу" из Аргентины поставили оригинальный памятник: как он выглядит
Источник:Breaking travel news
Америко Эстете – лыжник из Аргентины, ставший "первопроходцем" и одним из основателей курорта Чапелько. В честь мужчины создали памятник – однако на нем вы не увидите бравого лыжника в спортивной форме.
Скульптуру установили на горе Чапелько, на краю одного из склонов. Именно туда мужчина регулярно отправляется в походы.
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"Могли бы сделать помоложе"
На памятнике изобразили Америко таким, какой он сейчас: дедушка в очках и с палочкой. Скульптура с добрым лицом сидит на лавочке.
Когда лыжник увидел памятник, то пошутил: "Они могли бы сделать его немного помоложе". Впрочем, Америко признался, что чувствует себя довольным.
Семья Америко возле памятника / Фото Breaking travel news
Скульптуру установили достаточно давно, однако мужчина узнал о ней только сейчас, во время похода на гору Чапелько.
Памятник сделал художник Мигель Анхель Вильяльба. Он изготовлен из стали, полиэфирной смолы и перемолотого кварца.Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь.
Ездил на лыжах до 92 лет
"Первому лыжнику" курорта Чапелько недавно исполнилось 98 лет. Впрочем, он не чувствует себя на свои годы.
Я чувствую себя молодым, несмотря на свои 98 лет,
– делится лыжник.
Америко активно катался на местных склонах до 92 лет. Семья рассказывает, что даже не могла заставить мужчину надеть шлем.
В 92 года лыжнику сделали операцию из-за инсульта и тогда врачи запретили ему кататься и водить автомобиль.
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Америко научился кататься в 1945 году, когда в Сан-Мартин приехал немец по имени Федерико Графф. Иностранец начал учить местных ребят искусству катания. Америко не только усвоил науку, но и вложил огромный кусок жизни в развитие горнолыжного курорта Чапелько.
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