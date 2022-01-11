Мало кто знает: как получить завтрак с собой при раннем выселении из отеля

Если вы планируете уехать из отеля раньше, чем начнется завтрак, не нужно его пропускать. Достаточно попросить запаковать вам еду с собой.

Нередко у путешественников есть завтрак, включенный в стоимость проживания в отеле. Но туристы часто уезжают оттуда раньше, торопясь на самолет или автобус. Мало кто знает, что можно попросить о варианте завтрака "на вынос" и что это совершенно бесплатно.

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Попросите заранее

Конечно, никто не упакует завтрак, если вы попросите об этом утром перед выездом. Сделайте это накануне, желательно днем – в то время, когда работает кухня.

Так работники точно смогут приготовить и упаковать для вас еду в дорогу.



Завтрак с собой – важная опция, о которой должны знать туристы / Фото Unsplash

Что будет в "сухом завтраке"

Вы можете надеяться на сэндвичи и фрукт: яблоко или банан. Иногда в коробочке можно найти что-нибудь сладкое: батончик, кекс или вафли. Также обычно к завтраку добавляют бутылочку воды или сок.

Как не нужно заказывать завтрак с собой

Не оттягивайте момент заказа завтрака. Если вы попросите о нем поздно вечером или, еще хуже, утром перед выездом – персонал ничего не сможет сделать, ведь кухня будет закрыта.

Просите о завтраке вежливо, не стоит требовать его в ультимативной форме. Все-таки это дополнительная услуга, и персонал вправе вам отказать.

Все-таки это дополнительная услуга, и персонал вправе вам отказать. Не нужно спускаться на рецепшн в пижаме и просить подать вам "сухой завтрак" в комнату. За такую ​​услугу обычно предусмотрена дополнительная плата.

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Хотя гостиницы призывают гостей чувствовать себя как дома, идти на завтрак в ресторан в пижаме – неприлично. Это станет проявлением неуважения к персоналу и другим гостям.