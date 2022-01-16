В Египте существует поверие, что "Масло черного тмина спасает от всех болезней, кроме смерти". Его используют как ценную добавку к пище. Однако к покупке такого масла нужно подходить очень осторожно – этот продукт часто подделывают. Именно поэтому этот сувенир считается "опасным".
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Где покупать масло
Лучше всего идти за маслом черного тмина в аптеку. Там оно стоит 15 – 20 долларов за 125 миллилитров. За эти деньги вы получите высококачественный продукт.
Если вы хотите сэкономить – рискуете купить подделку. В лучшем случае у нее не будет никаких полезных свойств, в худшем – она может вызвать раздражение и аллергию.
Как выбрать сорт масла
Есть такие распространенные сорта масла черного тмина: королевский и эфиопский. Королевский считают более качественным и дорогим – его употребляют в пищу и дают детям.
Какую технологию выбрать
Лучше всего покупать масло холодного первого отжима.
Масло черного тмина используют как ценную пищевую добавку / Фото Ashaindia
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Покупать ли в пластике
Специалисты не советуют покупать масло черного тмина в пластиковой таре. Она сохраняется меньше и не так качественно, как масло в стекле или жестяных банках.