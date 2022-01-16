В Єгипті існує повір'я, що "Олія чорного кмину рятує від усіх хвороб, крім смерті". Її використовують як цінну добавку до їжі. Однак до покупки такої олії потрібно підходити дуже обачно – цей продукт часто підробляють. Саме тому цей сувенір вважають "небезпечним".
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Де купувати олію
Найкраще йти за олією чорного кмину до аптеки. Там вона коштує 15 – 20 доларів за 125 мілілітрів. За ці гроші ви отримаєте якісний продукт.
Якщо ви хочете зекономити – ризикуєте купити підробку. У кращому випадку вона не матиме жодних корисних властивостей, у гіршому – може викликати подразнення та алергію.
Як обрати сорт олії
Існують такі поширені сорти олії чорного кмину: королівський та ефіопський. Королівський вважають якіснішим і дорожчим – його вживають в їжу та дають дітям.
Яку технологію обрати
Найкраще купувати олію холодного першого віджиму.
Олію чорного кмину використовують як цінну харчову добавку / Фото Ashaindia
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Чи купувати в пластику
Фахівці не радять купувати олію чорного кмину в пластиковій тарі. Вона зберігається менше і не така якісна, як олія в склі або жерстяних банках.