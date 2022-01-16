В Єгипті існує повір'я, що "Олія чорного кмину рятує від усіх хвороб, крім смерті". Її використовують як цінну добавку до їжі. Однак до покупки такої олії потрібно підходити дуже обачно – цей продукт часто підробляють. Саме тому цей сувенір вважають "небезпечним".

Читайте також Відпочинок у Єгипті: особливості кожного з головних курортів популярної країни

Де купувати олію

Найкраще йти за олією чорного кмину до аптеки. Там вона коштує 15 – 20 доларів за 125 мілілітрів. За ці гроші ви отримаєте якісний продукт.

Якщо ви хочете зекономити – ризикуєте купити підробку. У кращому випадку вона не матиме жодних корисних властивостей, у гіршому – може викликати подразнення та алергію.

Як обрати сорт олії

Існують такі поширені сорти олії чорного кмину: королівський та ефіопський. Королівський вважають якіснішим і дорожчим – його вживають в їжу та дають дітям.

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.

Яку технологію обрати

Найкраще купувати олію холодного першого віджиму.



Олію чорного кмину використовують як цінну харчову добавку / Фото Ashaindia

До теми Не тільки піраміди: 3 маловідомих місця, які обов'язково варто побачити в Єгипті

Чи купувати в пластику

Фахівці не радять купувати олію чорного кмину в пластиковій тарі. Вона зберігається менше і не така якісна, як олія в склі або жерстяних банках.