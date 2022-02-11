В Мексике можно снять целый отель: сколько стоит такое удовольствие

Отель Casa Velas в Пуэрто-Валларт предлагает снять отель исключительно для вашей компании. К услугам гостей будет предоставлен бассейн, пляжная зона, сад, развлечения и ресторан.

Стоимость услуги начинается от 18 тысяч долларов за ночь. За эти деньги на территории отеля можно разместить до 80 гостей.

Читайте также Отдых в Болгарии станет настоящим открытием: условия раннего бронирования туров

Предлагают собственное "все включено"

Фактически, аренда в Casa Velas – это своеобразный клуб, позволяющий отдыхать большой компанией, иметь собственную территорию, а также пользоваться всей территорией отеля, где проживают остальные посетители.



В отеле предлагают собрать самых близких людей / Фото Casa Velas

Гостям предлагают не только наслаждаться отдыхом в одиночестве. Для них могут организовать даже собственное "все включено", спа-процедуры и массаж. Правда, заплатить за столь расширенные услуги придется около 39 тысяч долларов.

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.

Casa Velas – это мексиканский курорт высокого класса, предлагающий гостям роскошный отдых. Доступ в отель позволяет только взрослым – это отель концепции 18+.

Что означает концепция отеля 18+ или 16+

В таком отеле запрещено размещение с детьми. Это делают для того, чтобы гости могли отдыхать в тишине и покое. Важным моментом является полное отсутствие инфраструктуры для детей. В отеле "только для взрослых" вы не найдете детского меню в ресторане, мелких бассейнов для малышей, комнат для игр и детской анимации.

Интересно Юрта или глэмпинг: какие уникальные развлечения на День Валентина предлагают в США

Как когда-то ездили отдыхать за границу: смотрите видео