Турция подписала соглашение с Глобальным советом по устойчивому развитию туризма (GSTC). Теперь в стране будут развиваться программы по экологическому туризму.

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В стране в течение 3 лет структуру туристической отрасли будут менять так , чтобы она отвечала международным стандартам. До 2030 года в Турции планируется выполнить все международные стандарты, предусмотренные в рамках соглашения.

Теперь туристические места страны будут работать с экологическими целями.



Отныне туристические места будут работать с экологическим подходом / Фото Unsplash

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Что значит устойчивый туризм

Это такой вид путешествий, при котором путешественники ответственно относятся ко всему, что их окружает.

Устойчивый туризм включает следующие пункты:

снижение углеродного следа,

уменьшение влияния на местные экосистемы,

увеличение экономической пользы для местных сообществ.

Конечно, при этом все равно учитывают пожелания и нужды туристов. Но при этом путешественники стараются не навредить достопримечательностям и экосистеме, а сохранить это достояние для последующих поколений.

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Справка

В 2020 году во время пандемии COVID Турция первой в мире ввела Программу сертификации безопасного туризма (Safe Tourism). Все гостиницы и другие объекты размещения, заведения питания, транспортные компании и публичные учреждения обязали принять ряд мер по обеспечению здоровья туристов и работников.