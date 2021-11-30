Не гостиничное питание: традиционные египетские блюда, которые следует попробовать туристам

Учитывая то, что в Египте наиболее распространен курортный отдых, туристы обычно питаются в своих отелях. Там чаще всего готовят европейские блюда, чтобы угодить всем.

Национальная кухня нередко остается без внимания отдыхающих, и зря. В Египте можно попробовать многие традиционные блюда, которые точно понравятся туристам.

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Уличная еда

Фаршированный хлеб фитеер / Фото Finmail

Уличная еда и фастфуд очень распространены в Египте. Здесь можно найти не только привычные туристам хот-доги и шаурму, но и национальные варианты:

фитеер – фаршированный хлеб, напоминающий пиццу. Бывает сладкий и несладкий;

– фаршированный хлеб, напоминающий пиццу. Бывает сладкий и несладкий; хававши – египетский мясной пирог;

– египетский мясной пирог; симит – посыпанный кунжутом хлеб, напоминающий крендель;

– посыпанный кунжутом хлеб, напоминающий крендель; айш балади – лепешка из цельной пшеницы и отрубей, испеченная на дровах.

Вегетарианские блюда

Египетский фалафель таамея / Фото Allrecipes

Вегетарианцы и веганы могут не беспокоиться, отправляясь в Египет. В национальной кухне есть множество вариантов блюд из растительных ингредиентов, в том числе овощей и бобов:

фул медамес – популярный завтрак, медленно приготовленное пряное пюре из бобов Фава;

– популярный завтрак, медленно приготовленное пряное пюре из бобов Фава; кошари – одно из самых распространенных блюд из риса, макарон, чечевицы, нута, соуса и специй;

– одно из самых распространенных блюд из риса, макарон, чечевицы, нута, соуса и специй; таамея – египетский фалафель, приготовленный из жареных измельченных бобов;

– египетский фалафель, приготовленный из жареных измельченных бобов; баба гануш – баклажаны на гриле с кунжутной пастой тахини;

– баклажаны на гриле с кунжутной пастой тахини; мулухия – густой зеленый суп из листьев джута;

– густой зеленый суп из листьев джута; махши – фаршированные виноградные листья с овощами;

– фаршированные виноградные листья с овощами; байма – суп из бамии.

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Мясные и рыбные блюда

Традиционный египетский фаттах / Фото Scene Eats

Не обходится египетская кухня и без блюд из мяса и рыбы:

фаттах – праздничное блюдо из риса и баранины;

– праздничное блюдо из риса и баранины; камуня – тушеная говядина с печенью;

– тушеная говядина с печенью; кофта – мясо на гриле, чаще всего телятина;

– мясо на гриле, чаще всего телятина; шиш кебаб – мясной фарш на гриле;

– мясной фарш на гриле; хамман манши – фаршированный голубь, считается египетским деликатесом;

– фаршированный голубь, считается египетским деликатесом; саядея – филе белой рыбы, запеченное в горшочке;

– филе белой рыбы, запеченное в горшочке; фесих – традиционное блюдо из вяленой, соленой и ферментированной морской рыбы.

Закуски

Классическая египетская бессара / Фото Cairo Cooking

Закуски или меззе, которые обычно подают перед основным блюдом, также очень распространены в Египте. Среди них:

бессара – холодное пюре из фасоли;

– холодное пюре из фасоли; хумус – нутовое пюре, смешанное с лимоном, чесноком и кунжутной пастой;

– нутовое пюре, смешанное с лимоном, чесноком и кунжутной пастой; тахини – паста из молодого кунжута с маслом, чесноком и лимоном;

– паста из молодого кунжута с маслом, чесноком и лимоном; вара айнаб – листья винограда, фаршированные рисом, мясом и зеленью, приготовленные в бульоне;

– листья винограда, фаршированные рисом, мясом и зеленью, приготовленные в бульоне; киббех – булгур с бараниной и кедровыми орешками;

– булгур с бараниной и кедровыми орешками; самбусы – мини-пироги с творожной или мясной начинкой;

– мини-пироги с творожной или мясной начинкой; торши – хрустящие маринованные овощи – огурцы, морковь, репа;

– хрустящие маринованные овощи – огурцы, морковь, репа; дукка – соус из измельченных орехов, трав и специй;

– соус из измельченных орехов, трав и специй; табули – свежая петрушка, пшеница, лимон, мята и лук, смешанные вместе.

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Десерты и сладости

Египетский пирог басбуса / Фото Times Food

Сладкоежки также найдут блюда по вкусу среди традиционных египетских десертов: