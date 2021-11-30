Не гостиничное питание: традиционные египетские блюда, которые следует попробовать туристам

30 ноября 2021 , 14:01
Читати новину українською

Источник:

A Rai of Light

Учитывая то, что в Египте наиболее распространен курортный отдых, туристы обычно питаются в своих отелях. Там чаще всего готовят европейские блюда, чтобы угодить всем.

Национальная кухня нередко остается без внимания отдыхающих, и зря. В Египте можно попробовать многие традиционные блюда, которые точно понравятся туристам. 

Это интересно Горнолыжный рай и множество развлечений: почему Буковель привлекает людей со всего мира

Уличная еда

Фаршированный хлеб фитеер / Фото Finmail

Уличная еда и фастфуд очень распространены в Египте. Здесь можно найти не только привычные туристам хот-доги и шаурму, но и национальные варианты:

  • фитеер – фаршированный хлеб, напоминающий пиццу. Бывает сладкий и несладкий;
  • хававши – египетский мясной пирог;
  • симит – посыпанный кунжутом хлеб, напоминающий крендель;
  • айш балади – лепешка из цельной пшеницы и отрубей, испеченная на дровах. 

Вегетарианские блюда

Египетский фалафель таамея / Фото Allrecipes

Вегетарианцы и веганы могут не беспокоиться, отправляясь в Египет. В национальной кухне есть множество вариантов блюд из растительных ингредиентов, в том числе овощей и бобов:

  • фул медамес – популярный завтрак, медленно приготовленное пряное пюре из бобов Фава;
  • кошари – одно из самых распространенных блюд из риса, макарон, чечевицы, нута, соуса и специй;
  • таамея – египетский фалафель, приготовленный из жареных измельченных бобов;
  • баба гануш – баклажаны на гриле с кунжутной пастой тахини;
  • мулухия – густой зеленый суп из листьев джута;
  • махши – фаршированные виноградные листья с овощами;
  • байма – суп из бамии.

Смотрите также В Египте восстановили впечатляющую Аллею сфинксов: ее возраст – более 3000 лет

Мясные и рыбные блюда

Традиционный египетский фаттах / Фото Scene Eats

Не обходится египетская кухня и без блюд из мяса и рыбы:

  • фаттах – праздничное блюдо из риса и баранины;
  • камуня – тушеная говядина с печенью;
  • кофта – мясо на гриле, чаще всего телятина;
  • шиш кебаб – мясной фарш на гриле;
  • хамман манши – фаршированный голубь, считается египетским деликатесом;
  • саядея – филе белой рыбы, запеченное в горшочке;
  • фесих – традиционное блюдо из вяленой, соленой и ферментированной морской рыбы. 

Закуски

Классическая египетская бессара / Фото Cairo Cooking

Закуски или меззе, которые обычно подают перед основным блюдом, также очень распространены в Египте. Среди них:

  • бессара – холодное пюре из фасоли;
  • хумус – нутовое пюре, смешанное с лимоном, чесноком и кунжутной пастой;
  • тахини – паста из молодого кунжута с маслом, чесноком и лимоном;
  • вара айнаб – листья винограда, фаршированные рисом, мясом и зеленью, приготовленные в бульоне;
  • киббех – булгур с бараниной и кедровыми орешками;
  • самбусы – мини-пироги с творожной или мясной начинкой;
  • торши – хрустящие маринованные овощи – огурцы, морковь, репа;
  • дукка – соус из измельченных орехов, трав и специй;
  • табули – свежая петрушка, пшеница, лимон, мята и лук, смешанные вместе.

Обратите внимание Удивительные скульптуры на фоне пирамид: как проходила популярная выставка в Египте

Десерты и сладости

Египетский пирог басбуса / Фото Times Food

Сладкоежки также найдут блюда по вкусу среди традиционных египетских десертов:

  • пахлава – слоеное тесто с медом и орехами;
  • басбуса – сладкий пирог из манной крупы;
  • халава – сладкое кондитерское изделие из кунжутной пасты;
  • бузат халееб – египетское мороженое;
  • умм али – запеченные куски хлеба, пропитанные молоком;
  • кишк – холодный йогуртовый соус;
  • роз бе лабан – рисовый пудинг со вкусом ванили.
Автор: Софія Гусєва