Не касаться: самые грязные места в аэропорту, которых лучше избегать

Чистота и личная гигиена особенно важны в сложное время пандемии коронавируса. Если дома следить за этим вполне реально, то в поездке это труднее.

Локациями с наибольшим риском называют аэропорты и вокзалы, ведь за день там проходят тысячи человек. Готовясь к поездке, следует думать не только о предстоящем отпуске, но и о мерах безопасности и индивидуальной защите – сохранять дистанцию, правильно носить маску, не прикасаться к лицу, мыть и дезинфицировать руки.

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Кроме того, желательно избегать самых грязных мест, а если это невозможно – пытаться минимизировать риск. Что это за места – читайте дальше.

Подлокотники на креслах

Самые грязные места в аэропорту / Фото Freepik

Обычно перед полетом пассажиры располагаются на сиденьях в зоне ожидания, не подозревая об опасности, которую они скрывают. Подлокотники кресел у выхода на посадку входят в список самых грязных мест в аэропортах согласно исследованию Insurance Quotes.

Поручни

Самые грязные места в аэропорту / Фото Freepik

Посоревноваться с подлокотниками могут поручни у ступенек и вдоль эскалаторов и траволаторов, а также различные ограждения у стоек регистрации и других зон. К ним также прикасаются тысячи людей, поэтому они не могут претендовать на идеальную чистоту.

Сенсорные экраны

Самые грязные места в аэропорту / Фото Википедия, Marek Ślusarczyk

Часто в аэропортах располагают сенсорные экраны, где пассажиры могут самостоятельно узнать необходимую информацию, зарегистрироваться на рейс или оформить дополнительные услуги. Это довольно удобно, но негигиенично – эти девайсы заняли первое место среди самых грязных поверхностей в аэропортах.

Контейнеры для вещей

Самые грязные места в аэропорту / Фото Freepik

После регистрации пассажиры отправляются на осмотр. Чтобы пройти его, нужно оставить свои вещи (ручную кладь, верхнюю одежду, металлические элементы, иногда обувь) в специальных контейнерах. Обойтись без этого нельзя, но при осмотре стоит быть осторожнее, ведь эти коробки также считаются одними из самых грязных.

Поверхности в уборных

Самые грязные места в аэропорту / Фото Unspash

Как ни странно, в общественных туалетах в аэропортах самыми грязными являются не унитазы, а другие поверхности. Столешницы, раковины, диспенсеры с мылом, смесители и дверные ручки убирают не так тщательно, как туалеты, а в теплой и влажной среде микробы чувствуют себя лучше.

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Учитывая количество людей, которые бывают в этих зонах, неудивительно, что там были найдены жизнеспособные бактерии и грибковые клетки. Перед тем, как сесть в кресло и опереться на подлокотник, нелишним будет протереть его салфеткой с антисептиком, и воспользоваться дезинфектором после пользования сенсорным экраном или визита в уборную.