Есть люди, которые могут спать везде и при любых условиях. Но большинству из нас уснуть во время полета очень сложно. Однако необходимо, особенно если полет длится долго.
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Откиньте кресло
Разложите свое кресло максимально. Многие стесняются это делать, считая, что будут мешать соседу позади. Однако кресла в самолете устроены так, что вы не будете мешать.
Впрочем, по правилам этикета нужно предупредить человека позади, что вы хотите разложить кресло и спросить разрешения. Будьте уверены – вам не откажут. Если не знаете, на каком языке обратиться к человеку, покажите ваше намерение жестами.
Не употребляйте алкоголь
Многие считают, что алкоголь поможет расслабиться и уснуть. Но не забывайте, что в полете организм обезвоживается. Алкоголь обезвоживает его еще больше.
Такой же эффект оказывает и кофе. Поэтому на борту самолета лучше всего пить воду.
Позаботьтесь о собственном комфорте во время сна / Фото Unsplash
Выберите место наперед
Сегодня многие авиакомпании предлагают выбор места за дополнительные деньги или бесплатно. Выберите идеальное место для сна: лучшее – у окна и подальше от туалетов. Не жалейте потратить немного больше средств – так вы сможете отдохнуть и будете бодрым на следующий день.
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Поставьте предупреждение на экране
Если у вас есть экран на сиденье впереди – поищите там опцию "не беспокоить". На вашем экране высветится соответствующая картинка и персонал поймет, что вас не нужно будить для еды или напитков.
Если вы летите на борту без экранов – просто предупредите соседей, которые не дадут вас разбудить.
Есть люди, которые могут спать в любых ситуациях / Фото Unsplash
Позаботьтесь о комфортном сне
Возьмите с собой наушники, одеяло, подушечку, можно даже взять домашнюю обувь и удобную одежду, которые помогут расслабиться.