Есть люди, которые могут спать везде и при любых условиях. Но большинству из нас уснуть во время полета очень сложно. Однако необходимо, особенно если полет длится долго.

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Откиньте кресло

Разложите свое кресло максимально. Многие стесняются это делать, считая, что будут мешать соседу позади. Однако кресла в самолете устроены так, что вы не будете мешать.

Впрочем, по правилам этикета нужно предупредить человека позади, что вы хотите разложить кресло и спросить разрешения. Будьте уверены – вам не откажут. Если не знаете, на каком языке обратиться к человеку, покажите ваше намерение жестами.

Не употребляйте алкоголь

Многие считают, что алкоголь поможет расслабиться и уснуть. Но не забывайте, что в полете организм обезвоживается. Алкоголь обезвоживает его еще больше.

Такой же эффект оказывает и кофе. Поэтому на борту самолета лучше всего пить воду.



Позаботьтесь о собственном комфорте во время сна / Фото Unsplash

Выберите место наперед

Сегодня многие авиакомпании предлагают выбор места за дополнительные деньги или бесплатно. Выберите идеальное место для сна: лучшее – у окна и подальше от туалетов. Не жалейте потратить немного больше средств – так вы сможете отдохнуть и будете бодрым на следующий день.

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Поставьте предупреждение на экране

Если у вас есть экран на сиденье впереди – поищите там опцию "не беспокоить". На вашем экране высветится соответствующая картинка и персонал поймет, что вас не нужно будить для еды или напитков.

Если вы летите на борту без экранов – просто предупредите соседей, которые не дадут вас разбудить.



Есть люди, которые могут спать в любых ситуациях / Фото Unsplash

Позаботьтесь о комфортном сне