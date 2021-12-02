Не показывать большой палец и не щелкать языком: важные правила этикета в Турции

96 процентов людей в Турции исповедуют ислам. Однако религия и государство здесь отделены друг от друга – поэтому правила поведения не такие строгие, как в других мусульманских государствах.

Впрочем, большинство культурных и бытовых традиций в Турции связано именно с религиозными канонами. В больших городах правила обычно достаточно условны, а вот в деревнях к ним относятся серьезно. Например, в небольших поселениях девушке не стоит ходить в откровенной одежде или за руку с парнем.

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Все люди при общении используют невербальные сигналы: жесты, мимику и движения. Некоторые жесты в Турции могут иметь совсем не такой смысл, к которому мы привыкли.



Перед поездкой в ​​другую страну полезно узнать местные обычаи / Фото Unsplash

Как правильно общаться с помощью жестов

Повороты головы налево и направо в Турции означают "Я не понимаю", а совсем не привычное нам "нет". Кивание головой – значит "да". Но если кто-то кивает головой и при этом щелкает языком – это значит нет. В целом, "щелчок" языком – знак отрицательного отношения. А вот щелчок пальцами – наоборот. Лучше не показывать большой палец вверх – жест, который в Европе и США значит "хорошо". В Турции такое движение считают неприличным. Если вы хотите продемонстрировать благодарность или вежливо отказаться от чего-либо – приложите правую руку к груди.

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Как сказать несколько слов на турецком



Местным жителям будет приятно, если вы поздороваетесь на турецком языке / Фото Unsplash

Туристам часто приходится общаться с продавцами, персоналом гостиницы и так далее. Всем будет приятно, если вы выучите несколько слов на турецком языке.